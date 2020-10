Strande

Grauer Himmel am Sonnabend, es regnet in Strömen. Dazu bläst ein kräftiger Westwind über das Hafenvorfeld in Strande. Den Krantermin am Saisonende stellt man sich als Segler anders vor, wenn eine schöne Saison mit sonnigen Erinnerungen hinter einem liegt.

Dick Ölzeug verpackt steht Hafenmeister Tobias Klüter am Bootskran und fährt das Geschirr mit dem großen Haken über die sportliche 32-Fuß-Jacht von Familie Tramm aus Kronshagen. Ihn bringt auch Schietwetter nicht aus der Ruhe. Darauf kann man im Hafen von Strande bauen.

Vater Nils Tramm und Ehefrau Anja gehört das Boot von Typ Jeanneau Sun Fast. Ein Schiff mit langem Kiel. Und es ist die letzte Jacht aus dem Yacht Club Strande, die Klüter heute bei diesen Bedingungen kranen muss. Am 24. Oktober sind die nächsten 36 Schiffe aus diesem Klub dran. Zwischenzeitlich kommen externe Segler und die Wassersportler aus dem Kieler Yachtclub (KYC) dran.

Segler in Strande brachten ihre Boote trotz Corona rechtzeitig ins Wasser

"Der Tiefgang von knapp zwei Metern hat seine Nachteile", hat Anja Tramm in diesem Segelsommer erfahren. Unterm Regenschirm schaut sie mit Söhnchen Lias (4) zu, wie die "Copia" allmählich dem Lagerbock entgegen schwebt.

"Man muss ganz schön aufpassen, dass man nicht auf Grund läuft vor den Häfen, wenn andere Segler vor einem locker noch in den flacheren Zonen manövrieren können", klärt sie auf.

Aber alles ging gut mit dem Boot, das die Tramms erstmals in dieser Saison gesegelt haben. Das Vorgängerschiff war kleiner und hatte weniger Tiefgang. "Wir hatten es trotzdem und trotz Corona richtig schön im Sommer", zieht die Mutter Bilanz. Und Lias strahlt zustimmend.

Zwar waren Tramms noch zu Ostern, wenn die meisten Wassersportler im Winterlager mit den Saisonvorbereitungen am Boot anfangen, wie viele unsicher, ob sie die "Copia" überhaupt ins Wasser bringen würden. "Aber letztlich hat ja alles geklappt", ergänzt der Hafenmeister. "Ich habe zum Saisonende viele positive Rückmeldungen von den Liegeplatzinhabern bekommen."

Die Segeljacht aus dem Yacht Club Strande hat zu viel Tiefgang

Lias, seine Schwester und die Eltern verbrachten drei Wochen Urlaub an Bord und kreuzten in der Dänischen Südsee von Insel zu Insel. "Ganz ohne Regen", betont Anja Tramm. "Im Gegensatz zu jetzt gerade." Die Laune lässt sie sich trotzdem nicht verderben, "denn wenn das Boot dann sicher an Land steht, ist wieder alles gut."

Klüter hat das Boot nun vorsichtig abgesenkt. Der Kiel steht längst auf dem stählernen Träger des Bocks, den Helfer Sven Nitsch mit dem Trecker hergefahren hat. Aber die Stützen lassen sich nicht so weit nach oben ausziehen, dass die Sun Fast sicher auf dem Lagerbock stehen würde.

Clemens Hoeveler, ein weiterer Segler aus YCS, geht Tramm zur Hand und blickt ratlos auf. Der Eigner selbst aber hat es längst erfasst: Die "Copia" bleibt gleich am Haken. Klüter wird sie wieder ins Wasser befördern müssen. Bis zum nächsten Krantermin für den YCS ist jetzt Zeit, die Stützen durch einen Metallbetrieb verlängern zu lassen.

Hafenmeister Tobias Klüter aus Strande bleibt bei Schietwetter gelassen

War das nicht absehbar? "Schwierig", sagt Klüter. "Man kann messen, dann feststellen, dass es knapp ist, und ausprobieren, ob es doch klappt. Wenn nicht - Pech. Dann braucht man eben einen zweiten Termin. Ist ja kein Beinbruch."

Auch Lias' Mutter nimmt es gelassen, während der Steppke allmählich die Geduld verliert. Es gießt immer noch, und kalt ist es auch. Tramm und Hoeveler haben sich die Leinen geschnappt, und so kommt die "Copia" gleich wieder ohne Schrammen neben der Kaimauer im Wasser an.

"Zum Glück waren es nur wenige Schiffe heute", räumt der Hafenmeister hinterher ein. Auch ihn lässt die Wetterlage auf Dauer nicht unbeeindruckt. Wie lief die von Corona geprägte Saison für ihn?

In der Kieler Woche gab es Stress im Hafen von Strande

"Ich bin zufrieden", sagt er im Rückblick. "Im März waren die Eigner aufgeregt, als sie erfuhren, dass die Häfen noch geschlossen bleiben. Ab 4. Mai konnten dann doch alle ihre Boote vorbereiten. Jeder war froh."

Mit den beiden Klubs und der benachbarten Werft verständigte er sich auf feste Krantage, damit es zügiger als sonst geht. Klüter: "Das war eine gute Entscheidung, aus der wir lernen. 2021 machen wir es genauso." Auch mit den Gastseglern klappte im Corona-Sommer gut.

"Nur ab und zu musste ich an die Masken erinnern im Sanitärgebäude", sagt er. "Aber die Leute waren einsichtig." Anders als sonst sei gewesen, dass er keine schwedischen, nur wenige dänische und kaum holländische Segler als Gastlieger registriert habe.

"Nur eine stressige Woche gab es", schließt er. "Die Kieler Woche im September. Junge Regattasegler, die in Schilksee nicht vorab trainieren durften, haben versucht, von Strande aus heimlich zum Training zu starten. Dabei gab es auch noch Verstöße gegen die Corona-Regeln." Das musste er melden. Die Sportler wurden ermahnt und blieben danach tatsächlich im Olympiahafen.

