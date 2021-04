Dauercamping an der Ostsee: Mit Corona-Regeln in die Saison

Noer

Reisen zu touristischen Zwecken bleibt in Schleswig-Holstein untersagt - das Beherbergungsverbot gilt auch für Campingplätze. Eine ausdrückliche Ausnahme wird jedoch für Dauercamper gemacht.

Auf dem Platz der Zeltgemeinschaft Noer hat am Karfreitag emsiges Treiben geherrscht. Im Minutentakt zog ein Traktor viele der rund 150 Wohnwagen aus ihren nahegelegenen Winterlagern zurück auf die Parzellen am Strand. Denn: Im Winter müssen die Flächen geräumt sein.

Während die Männer bei grauem Himmel und ordentlich Wind mit Einweisen und Stabilisieren beschäftigt waren, kümmerten sich viele der Camperinnen des Vereins am Vormittag um den langfristigen Schutz des Platzes. Weil das Meer mit den Herbststürmen an der Küste nagt, pflanzten sie Strandhafer, der den Sand auf den letzten Metern vor dem Campingplatz zumindest ein wenig stabilisieren soll. „Für uns ist das hier einfach nur ein Ruhepol“, sagt Runhild Böttcher aus Kiel, die mit ihrer Familie seit mehr als 25 Jahren zwischen April und Oktober auf den Platz kommt. „Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht.“

Campingplatz Noer: Hygienekonzepte bestimmen den Alltag

In Corona-Zeiten sind viele Dauercamper froh, abseits der Stadt einen Ort zu haben, an dem sie abschalten können. Da stören auch die strengen Hygieneauflagen kaum. „Wir haben hier ein tolles Hygienekonzept“, sagt Alexander Böttcher. Jeder, der auf den Platz kommt, meldet sich mit dem Smartphone über das Portal „eGuest“ an. Die sanitären Einrichtungen sind streng nach Kohorten aufgeteilt. „Die Hygiene-Beschlüsse unserer Hauptversammlung werden von allen mitgetragen“, versichert der Camper.

Immer mehr Menschen wollen auf die Campingplätze

In den vergangenen Monaten gehen die Anfragen nach freien Parzellen entlang der Küstenplätze durch die Decke. Auch auf dem Platz der „Natur- und Campingfreunde Lindhöft“ wenige Kilometer entfernt verzeichnet der kommissarische Vereinschef Boris Fante eine enorme Anfrage nach freien Stellflächen. „Alleine in den vergangenen Monaten sind etwa 50 Interessenten auf der Warteliste hinzugekommen“, sagt Fante. Für die wenigen Parzellen, die nach und nach frei werden, suchen die Natur- und Campingfreunde Mitglieder nach bestimmten Kriterien aus. „Wir freuen uns vor allem über junge Familien mit Kindern“, versichert Fante. „Das soll ja hier kein Altenheim werden“, sagt der Vereinschef und lacht.

Ein wenig handwerkliches Geschick der Anwärter kann auch nicht schaden, da die Vereinsmitglieder Strom- und Wasserleitungen sowie sanitäre Anlagen selbst warten und auf dem Platz immer viel zu tun ist. Auch bei den Natur- und Campingfreunden herrscht zum Saisonstart ein strenges Corona-Konzept. „Das ist ein ganz großes Thema bei uns“, sagt Fante. Besucher dürfen derzeit gar nicht kommen, ansonsten gilt die 2-Haushalte-5-Personen-Regel.

Ein Steinwall schützt den Campingplatz Lindhöft

Viele der rund 150 Mitglieder sind dem Verein seit Jahrzehnten treu, haben mitbekommen, wie das 3,3 Hektar große Areal in den 1990er-Jahren fast zerteilt worden wäre. Und: Dass sich auch in Lindhöft das Meer in jeder Saison weiter in Richtung Land ausbreitet. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Fläche des Campingplatzes durch die Erosion fast halbiert. „40 bis 50 Meter hat sich das Meer schon geholt“, schätzt Boris Fante.

Mit einem massiven Steinwall entlang der Dünen soll der Campingplatz geschützt werden, mit großem Aufwand wird der Küstenschutz immer wieder erneuert. Umso mehr ärgern sich die Camper, wenn Strandspaziergänger auf die Steine klettern, die geschützten Pflanzen zertrampeln, seltene Tiere stören oder das schützende Vlies durchlöchern. Nicht zuletzt deswegen plant der Verein einen Zaun zwischen Küste und Campingplatz. „Wir haben wirklich Sorge, dass wir sonst eines Tages nicht mehr hier stehen können“, sagt Boris Fante.