„Für die Gastronomie-Betriebe ist der verlängerte Lockdown, was er vorher schon war: eine Katastrophe.“ Frank Dreves, Vorsitzender des Dehoga-Ortsverbands Eckernförder Bucht, hält die geltenden Regelungen für zu wenig differenziert. In Regionen mit geringen Fallzahlen fordert er Öffnungen.

Corona-Lockdown in SH

Corona-Lockdown in SH - Dehoga-Chef fordert: "Regelungen hier können gelockert werden"

Von Rainer Krüger