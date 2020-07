Dieser Delfin will einfach nicht abtauchen – seit inzwischen drei Monaten erfreut der quirlige Meeressäuger nun schon Einheimische und Gäste an der Eckernförder Bucht mit seinen Luftsprüngen. Er ist immer wieder an derselben Tonne zu sehen und geht gern auf Tuchfühlung mit Tauchern und Paddlern.