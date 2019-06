Eckernförde

Grau in Grau liegt das ehemalige TV-Traumschiff morgens um sieben Uhr vor Anker in der Eckernförder Bucht. Ein kleines Grüppchen um den Studenten Jacob Grimm aus Ascheffel, der die Demonstration unter dem Namen "Bündnis gegen Kreuzfahrt" vorsichthalber mit 250 Teilnehmern angemeldet hat, hat sich am Ostsee-Info-Center am Strand versammelt.

"Die meisten Leute kommen erst gegen acht Uhr", ist der 21-Jährige sicher. "Sieben ist doch ganz schon früh am Wochenende." Er bespricht sich jetzt schon mal mit der Polizei, welche Route der Zug später zur Borbyer Seite des Hafens nehmen darf.

Für die Passagiere des 175 Meter langen Schiffs mit Nostalgiecharakter ist es gar nicht so früh. Ein Großteil hat sich längst fertig gemacht zum Landgang. Zwei Tenderboot bringen sie seit 6.30 Uhr hinter die Holzbrücke im Hafen zum abgesperrten Bereich.

An Land singt in Eckernförde der Shantychor für Kreuzfahrtpassagiere

Da heißen sie der Shantychor und Vertreter der Touristik willkommen. Und Busse stehen bereit für Ausflüge, zum Beispiel zum Schloss Glücksburg. Wer die Stadtführung mitmachen will oder auf eigene Faust die Altstadt von Eckernförde entdecken will, hat noch Zeit bis zur Shuttlefahrt.

Gegen acht Uhr startet der Potestzug mit immerhin rund 60 Teilnehmer. Viele Schüler sind darunter, aber auch gestandene Eckernförder. "Ich habe früher auch fürs Traumschiff geschwärmt", räumt Geschäftsfrau Andrea Prahl ein. "Fast hätten wir eine Kreuzfahrt gebucht. Aber jetzt ist mir bewusst, dass sich unser Reiseverhalten, unser Alltag, in dem wir so viel Energie verbrauchen, Plastik nutzen, Schafstoffe erzeugen, ändern muss."

Demonstranten aus Eckernförde spenden Applaus für die Polizei

Auch Jenny Prüß aus Eckernförde geht darum, "dass wir uns dessen bewusst werden und darauf beständig aufmerksam machen. Und uns selbst verändern". Ihre beiden Söhne Michel (8) und Marten (6) sind dabei. "Ich bin hier, weil die beiden unbedingt mitmachen wollten", klärt sie auf. "Beide lieben Tiere und die Natur. Als sie Fridays for Future in Eckernförde beobachtet haben und ich ihnen erklärte, was die Schüler erreichen wollen, wollten sie sich anschließen."

Sie selbst gehe behutsam mit dem Wunsch ihrer Kinder um. "Ich würde ihnen das nie eintrichtern. Sie haben von selbst entschieden. Und sie haben sogar Schilder gemalt."

Jabob Grimm hat mit den Teilnehmer jetzt Sprechchöre eingegübt und fordert Applaus für die Polizisten ein. "Danke, dass wir hier demonstrieren und ein existentielles Anliegen vertreten dürfen. Danke, dass Sie uns schützen", ruft er ins Megafon.

Polizei lobt die friedlichen, gut organisierten Demonstraten

Die Beamten in Bereitschaftsuniform - etwa 30 Polizisten seien heute vorsichtshalber in Eckernförde an Land und auf dem Wasser, heißt es - lächeln. Sprecher Michael Heinrich von der Polizeidirektion Neumünster, der vor Ort ist, wird die Demonstranten später noch loben. "Weil sie so diszipliniert und friedlich sind, und weil der Veranstalter seine Rolle wirklich ganz vorbildlich ausfüllt", betont er.

Die Gruppe wächst nicht weiter und darf nun sogar zwischen den wenigen Flohmarktständen am Hafen hindurch nach Borby marschieren. Am Zaun, der der Ankunfstbereiche von Kreuzfahrttouristen grundsätzlich abschirmt, startet die Kundgebung.

"Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Luft versaut", schallt es im Chor. Passagiere trudeln jetzt nur noch in kleinen Grüppchen am Bootssteg ein. Zumeist sind es Senioren. Schnell huschen sie an der Gruppe vorbei.

Eine Dame zückt das Handy, macht schnell ein Bild. Ein Herr holt die Kamera aus der Tasche und lässt sich mehr Zeit. Historischer Speicher im Hintergrund mit den jungen Demonstranten davor - was wird er mit dem Erinnerungsfoto verknüpfen?

3300 Kilogramm Kohlendioxid pro Kreuzfahrtpassagier

Versammlungsleiter Grimm hat sich gut vorbereitet. Klärt jetzt im Detail auf über die Klimagase Kohlendioxid, Methan und Lachgas, erläutert, wie sie die Erderwärmung anheizen.

"Die MS Deutschland ist ein Schiff von 1998. Klein, aber mit alter Technik", sagt er. "Auch sie hat schon 16000 PS. 3300 Kilogramm Kohlendioxid auf einer Wochenreise mit zwei Seetagen gehen pro Passagier in die Luft. Jeder Passagier müsste in der Zeit 20000 Kilometer mit dem Dieselauto fahren, um das zu produzieren."

Keiner der Passagiere bleibt keiner stehen, hört zu. "Aber die Demo wurde vorab an Bord thematisiert", berichtet ein Paar aus Stuttgart, das sich trotz Regens auf den Stadtbummel freut. "Es wurde abgewägt, ob wir an Land gehen dürfen. Dann hieß es, alles sei friedlich, die Gruppe klein. Also durften wir."

Auch Schiffspassagiere sehen das Problem Klimaerwärmung

Ist ihnen der Protest unbehaglich? Rüttelt er sie auf? "Die jungen Leute haben Recht", sind beide einig. "Wir alle müssen etwas ändern. Die Politik muss mehr Druck machen. Wir können Fridays for Future unterstützen. Wir haben selbst Kinder und Sorge um ihre Zukunft."

"Längst gibt es bessere Technologien für Schiffe", ergänzt er. "Man darf aber nicht nur auf Kreuzfahrer blicken. Das ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt. Die ganze Transportlogistik, der gigantische Warenverkehr auf den Weltmeeren ist der noch viel größere Wahnsinn."

Warum sind sie trotzdem mitgefahren? "Es war mein Traum", sagt sie unumwunden. "Ich wollte so gern einmal rund Dänemark und durch den Nord-Ostsee-Kanal mit einem großen Schiff. Zu Hause sind wir fast nur mit Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Einmal darf man."

