Der Adelsexperte aus Eckernförde und seine Treffen mit Prinz Philip

Eckernförde

„Im Juni 1954 gab es ein Truppenmanöver in der Lüneburger Heide. Auch Prinz Philip war gekommen. Weil er auch Herzog von Edinburgh war, trug er schottische Kleidung. Ich war absolut überrascht. Denn er war der erste Mann mit Rock, den ich jemals sah“, so der 72-Jährige. Auch bei der zweiten Begegnung war Worlitz noch kein Berichterstatter. „Ich sah Prinz Philip 1966 als Gast auf der Kieler Woche. Der Prinz war ein begeisterter Segler. Er informierte sich auch sonst über die Ergebnisse der Kieler Woche“, erzählt Worlitz.

Als Prinz Philip mit der Queen 1976 auf der Jacht „Britannia“ den Nord-Ostsee-Kanal passierte, war Worlitz dann bereits Journalist. Er berichtete vom Staatsbesuch 1978 in Kiel und Schierensee als Redakteur der Segeberger Zeitung. Auch als Prinz Philip als Präsident des World Wide Funds For Nature (WWF) in Hamburg eine Pressekonferenz gab, war er dabei. Das letzte Mal sah Worlitz ihn 2015 beim Staatsbesuch der Royals in Berlin.

Zur Galerie Das britische Königshaus trauert um Prinz Philip. Sehen Sie hier sein Leben in Bildern.

Meghan wird nicht zur Beerdigung von Prinz Philip erwartet

„Er war ein Original, dass auch originell war“, charakterisiert ihn Worlitz. Damit spielt er auf seinen Humor, aber auch auf seinen Einsatz für den Umweltschutz an. „Bei allen Terminen habe ich ihn immer nur freundlich erlebt.“

Lesen Sie auch: Prinz Philip war dreimal in Schleswig-Holstein

Wie wird die Queen den Tod von Prinz Philip verkraften? „Für sie ist es eine tiefe Zäsur. Schließlich waren beide seit dem 20. November 1947 ein Ehepaar. Und es war eine Liebesheirat“, sagt Worlitz. Allerdings habe sich Prinz Philip schon vor zwei Jahren von offiziellen Terminen zurückgezogen: „Die Queen hat also schon zwei Jahre geprobt, auf sich allein gestellt zu sein. Prinz Charles und Prinz William wollen sie in Zukunft aber stärker unterstützen. Schließlich feiert die Königin am 21. April ihren 95. Geburtstag.“

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ungewöhnlich intim für einen Royal dürfte die Trauerfeier von Prinz Philip am Sonnabend auf Schloss Windsor werden. „Wegen Corona ist die Zahl der Gäste beim Gottesdienst auf Mitglieder der königlichen Familie beschränkt“, sagt Worlitz. „Prinz Harry will kommen, seine Frau Meghan aber nicht.“ Die Chance, dass es bei der Feier zu einer Versöhnung der Royals kommt, hält Worlitz für gering. „Nach meiner Einschätzung führt der Tod eines Großvaters nicht unbedingt dazu, dass in einer Familie mit unterschiedlichen Zielsetzungen die Interessen zusammengeführt werden“, formuliert er vorsichtig.