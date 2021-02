Schlittschuhläufer und Eishockeyspieler pilgerten am Sonnabend zum Eckernförder Eimersee. Die Polizei warnt in Schleswig-Holstein zwar generell vor dem Betreten von Eisflächen. Der zugefrorene See im Norden Eckernfördes verwandelte sich am Wochenende aber in eine Eislaufbahn.