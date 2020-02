In Ausbau und Modernisierung des Stützpunkts Eckernförde investiert der Bund in den nächsten Jahren 300 Millionen Euro. Weitere 100 Millionen sind schon geflossen. Der mit über 4000 geplanten Dienstposten zweitgrößte deutsche Marine-Standort wird in 15 Jahren kaum wiederzuerkennen sein. Ein Besuch.