In den letzten Kriegstagen spielte sich vor 75 Jahren ein Drama an der Eckernförder Bucht ab. Bei Einbruch der Dunkelheit strandete Anfang Mai 1945 ein Leck geschlagenes deutsches Landungsboot an der Küste von Bookniseck. An Bord: rund 40 ausgezehrte, kranke Jüdinnen aus dem KZ Stutthof bei Danzig.