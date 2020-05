13 Lastenfahrräder schon bezuschusst

Eckernförde

Nach Angaben von Klimaschutzmanagerin Manina Herden ist noch Geld im Topf. Lastenräder werden mit 25 Prozent der Nettokosten, aber maximal 400 Euro gefördert. Insgesamt kann die Anschaffung von 25 Rädern auf diese Weise unterstützt werden. Leider habe es aufgrund des Corona-Shutdowns einen Einbruch bei der Nachfrage gegeben, bedauert Herden. Doch noch sind Anträge möglich. Hauptsächlich Privatleute haben nach ihrer Beobachtung bislang davon Gebrauch gemacht. „Aber auch die Eckernförder Touristik hat ein Rad für ihren Betrieb erworben.“

Stadtradel-Aktion im Herbst

Der nachhaltige Radverkehr liegt der Klimaschutzmanagerin besonders am Herzen. Im Herbst soll es auch wieder eine große Stadtradel-Aktion geben, bei der Menschen motiviert werden, möglichst viele Kilometer auf zwei Rädern zurückzulegen. Während das Radeln natürlich stattfinden kann, ist die Form der Preisverleihung noch fraglich. „Wenn ja, wird sie wahrscheinlich reduziert werden“, vermutet Herden. Als Preise waren Green-Screen-Kinopässe sowie ein Lastenrad und ein Pedelec geplant.

Langfristiges Konzept nötig

Für den Radverkehr in Eckernförde hält die Klimaschutzmanagerin ein langfristiges Konzept für wichtig. Dazu gehört die Frage, wo künftig privilegiert mit dem Rad zügig gefahren werden soll. Dafür seien Radschnellwege von Nord nach Süd, von Ost nach West ein geeignetes Mittel, so Herden. An der grundlegenden Rad-Infrastruktur sei in der Stadt zwar kurzfristig nicht viel zu ändern. Aber es gelte, die Verkehre Stück für Stück zu optimieren. Mit Prämienrouten, Fahrradstraßen und zusätzlichem Rad-Parken am Bahnhof.

Ablösung im Sommer

Manina Herden ist seit November 2018 Klimaschutzmanagerin der Stadt. Sie löste vorübergehend Maren Jähne ab, die in Elternzeit ging. Mitte Juni wird Herden ihre Zelte in Eckernförde abbrechen, da ihre Vorgängerin ab August ihren Dienst wieder aufnimmt. „Wir sind im Austausch, um einen möglichst nahtlosen Übergang zu ermöglichen“, sagt sie. Herden kehrt dann in ihre alte Heimat Braunschweig zurück, wo sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Biodiversität des Thünen-Instituts tätig wird.

Viele Projekte angeschoben

In Eckernförde hat sie verschiedene Projekte angeschoben und unterstützt. Neben den Lastenrädern gehörten dazu eine interaktive Ausstellung gegen Plastikmüll in Kooperation mit dem Ostsee-Info-Center, eine Beach-Cleanup-Aktion und ein Energieberatungstag mit der Verbraucherzentrale. Sie war mit der weiteren Umsetzung des Klimaschutzkonzepts betraut, kümmerte sich um nachhaltige Beschaffung und Klimaschutzanforderungen für Neubaugebiete.

