Die Stadtwerke-Allianz

Eckernförde

Eine Voraussetzung für Eckernförde war immer: „Wenn wir dabei sind, dann um die Leistungsfähigkeit unseres Stadtwerks zu stärken und den Unternehmensstandort zu sichern“, sagte Bürgermeister Jörg Sibbel in der jüngsten Hauptausschuss-Sitzung. Um diese Synergie-Effekte zu heben, wollen die drei Stadtwerke eine gemeinsame Betriebsgesellschaft gründen. Obwohl die Stadtwerke Eckernförde (SWE) nur 23 Prozent der Betriebsleistung einbringen, ist Eckernförde zu einem Drittel an der Gesellschaft beteiligt. „Das zeigt eine Partnerschaft auf Augenhöhe“, so Sibbel.

Alle Standorte haben eigene Stärken

Der Verwaltungschef sprach von einem „gemeinsamen Stallgeruch“ aller drei Werke. Sie seien zu 100 Prozent kommunal und begleiteten an ihren Standorten die Stadtentwicklung. Sie hätten aber auch unterschiedliche Stärken, die jetzt zusammengeführt werden sollen. So besitzt Rendsburg einen hohen Kundenstamm, Schleswig ist im Vertrieb und Breitbandausbau gut aufgestellt und Eckernförde hat Kompetenzen im Blockheizkraftwerken und Contracting ausgebildet. Die Kooperation, betonte Sibbel, entstehe aus einer Position der Stärke.

Alle drei Unternehmen bleiben eigenständig, mit eigenem Aufsichtsrat, eigenem Betriebsvermögen wie Netze, Anlagen und Kundenverträge – das „Tafelsilber“ eines Stadtwerks. Sie entscheiden selbst über die Gewinnverwendung und über den Wasserpreis. Die Aufgaben dagegen werden in einer gemeinsamen Tochtergesellschaft gebündelt, die die Betriebsführung aller drei Werke übernimmt. Auch die Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Die Städte bringen jeweils eine Million Euro an Gründungskapital in die neue Gesellschaft ein, die einer der größten kommunalen Energieversorger in Schleswig-Holstein wird.

Standort Eckernförde wird zukunftssicher

Laut Sibbel sollen die daraus entstehenden Synergie- und Einspareffekte den Unternehmensstandort Eckernförde für die nächsten Jahrzehnte zukunftssicher machen. Der Wettbewerb auf dem Energiesektor werde härter, prophezeite Jürgen Hanemann, Geschäftsführer der Beratungsfirma Stellwerk, die den Kooperations-Prozess begleitet. Für die Mitarbeiter, die in die neue Gesellschaft überführt werden, soll es einen Personalüberleitungstarifvertrag geben. „Niemand muss sich um seinen Arbeitsplatz sorgen“, sagte Hanemann. Es werde keine betriebsbedingten Kündigungen geben.

Allerdings kommt es durch die Kooperation zu Stellenstreichungen. Da in den nächsten zehn Jahren allein bei den Eckernförder Stadtwerken ein Drittel der Beschäftigten in den Ruhestand geht, sind diese durch die natürliche Fluktuation möglich. Insgesamt wird das neue Unternehmen aus allen drei Werken 476 Mitarbeiter beschäftigen. Die drei Geschäftsführer sind künftig als Trio für die jeweiligen Stadtwerke zuständig. Durch die künftige Zusammenarbeit rechnet Hanemann mit einem Ergebnisvorteil von 0,9 bis 3,5 Millionen Euro.

Und so verteilen sich die Zuständigkeiten der gemeinsamen Betriebsgesellschaft: Aufträge im Eckernförder Stadtbereich fließen ausschließlich den SWE zu. Außerhalb der Stadtgrenzen gibt es Abstufungen. Erstes Zugriffsrecht hat die Allianz. Nimmt sie es nicht wahr, darf ein Stadtwerk den Auftrag realisieren. Der ehemalige schleswig-holsteinische Energieminister Claus Möller, der der Sitzung beiwohnte, nannte die Stadtwerke-Allianz ein „kommunalpolitisches Signal für eine Kooperation über Kreisgrenzen hinweg. Unter anderem mit dem Klimaschutzgesetz komme viel auf die Stadtwerke zu, das sich nur gemeinsam anpacken lasse. Bemerkenswert sei es, so Möller, dass auch die Mitarbeiter dahinter stünden.

