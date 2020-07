Eckernförde.

Wo und wann es passierte, hat die Künstlerin inzwischen auf rund 600 Handzetteln im Kreisgebiet verbreitet. „Nach dem Tag der offenen Ateliers hatte ich das Gespann auf dem Parkplatz am Showpalast in Carlshöhe abgestellt. Dort wurde es gegen 2 Uhr gestohlen“, berichtet sie. Tragisch daran: Zeugen hatten den Diebstahl in der Nacht von Sonnabend, 13. Juni, auf Sonntag, 14. Juni, mitbekommen. „Sie bemerkten, dass ein Mann und eine Frau gegen 2 Uhr auf einem Gefährt in Richtung Noorwanderweg starteten. Weil es dunkel war, waren sie aber der Annahme, es handelte sich um ein Quad“, erzählt sie. Das Diebesduo müsse den Trecker durch Kurzschluss gestartet haben.

Der rote McCormick D-326 wurde 1964 gebaut

Beim gestohlenen Schlepper handelt es sich um einen restaurierten McCormick D-326. Der rote Trecker mit dem Kennzeichen RD-TE-770 wurde 1964 gebaut. Der Wohnwagenanhänger Marke Eigenbau vervollständigte das Gespann. Mit ihm fuhr Lassen auch auf Touren. „Mit maximal 18 Kilometer pro Stunde war die Tagesstrecke natürlich begrenzt“, sagt sie über das bewusst langsame Reisen. Der Anhänger hat eine Solaranlage und eine Komposttoilette. Sein Kennzeichen lautet ECK-QQ-59.

Polizei bescheinigt den Dieben ein dreistes Vorgehen

Sönke Petersen von der Polizeidirektion Neumünster ist der Fall bekannt. „Bei der Kripo in Eckernförde gingen ein bis zwei Hinweise ein, die aber nichts ergaben“, sagt er. Er bescheinigt den Dieben ein dreistes Vorgehen. Dass der Traktor für die tägliche Arbeit auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gestohlen wurde, glaubt Petersen nicht. „Der Trecker hat einen Wert als Liebhaberstück“. Diebstähle von Oldtimerschleppern seien selten.

Auf ihren Handzetteln bittet Wiebke Lassen unter Tel. 0160/2212646 um Hinweise. Und auch auf Facebook informierte sie über den Diebstahl. Weiterführendes habe sich noch nicht ergeben. „Dafür gab es viel Anteilnahme im Internet“, so Lassen.