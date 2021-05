Eckernförde

Für Stephan Vollbehr, Veranstaltungsleiter der Eckernförder Touristik, ist das Konzept des Landes eine gute Vorlage, um Veranstaltungen wie die Sprottentage, als zuerst geplantes Fest in diesem Sommer, durchführen zu können. „Natürlich unter den üblichen Corona-Bedingungen“, fügt er hinzu. Das heißt: Bestuhlung, abgegrenzte Bereiche und Kontaktnachverfolgung über die Luca App werden auch weiterhin eine Rolle spielen. „Wir freuen uns aber, dass wir bis zu 250 Besucher empfangen dürfen“, sagt Vollbehr. „Das ist super.“

Statt Volksfeste Familienprogramm

Die Sprottentage finden dieses Jahr vom 18. bis 20 Juni statt. Nicht als großes Volksfest mit Hafenmarkt und Konzerten, wie das Event normalerweise gefeiert wird, sondern in einem kleineren, Corona-konformen Rahmen. Das Gleiche gilt für das Piratenspektakel, das vom 30. Juli bis 1. August geplant ist. Ähnlich wie im vergangenen Jahr soll es mit einem Familienprogramm am Ostsee-Info-Center über die Bühne gegen. Wenn möglich, wird es zudem ein Piratendorf in einem abgegrenzten Bereich geben.

Innenstadtfest im August geplant

Weiter laufen ebenfalls die Planungen für Kurpark-Veranstaltungen mit Gastronomie, Comedy und Familienprogramm, für ein Innenstadtfest am 13. August sowie ein Kunst- und Kulturfest in Borby im September. Für die auf Anfang September verschobene Aalregatta bleibt es dabei, dass sie als reines Segelereignis ohne Festivitäten an Land begangen wird. Aufgrund der neuen Lockerungen sollen die bisherigen Veranstaltungsplanungen nicht umgeschmissen werden, sagt Vollbehr. Das neue Landes-Konzept gebe mehr Planungssicherheit, stehe aber auch unter dem Vorbehalt der weiteren Corona-Entwicklung.

Kultur-Sommer mit Konzerten

Optimistisch blickt allerdings nicht nur der Veranstaltungsleiter der Touristik, sondern auch die städtische Kulturbeauftragte Andrea Stephan auf die kommenden Monate. Ein Team aus Vertretern von Stadt, Touristik und Kirchengemeinden plant den Kultur-Sommer mit kleinen Konzerten und Lesungen. Jeweils freitags soll an verschiedenen Standorten im Ostseebad die Kultur wieder aufblühen. „Wir müssen uns an den Vorgaben orientieren“, sagt Stephan. „Aber wir sind froh, dass es wieder losgeht.“

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

"Spieker" will wieder öffnen

Frischen Wind verspürt auch Thomas Kunkowski, Betreiber der urigen Konzert-Bühne Spieker am Innenhafen. Ebenso wie die Touristik hat auch er „reichlich Anrufe“ von Musiker erhalten, die „alle hungrig nach Auftritten sind“. Wenn es gut läuft, will Kunkowski in der kommenden Woche den „Spieker“ wieder für Konzerte öffnen. Zuvor müsse er aber die Bedingungen noch genauer abfragen. Derzeit geht der Veranstalter davon aus, dass unter den aktuellen Vorgaben etwa 30 Gäste einen Sitzplatz finden würden. Ferner besteht eine Testpflicht, wenn kein Impfausweis oder Genesungsnachweis vorgelegt wird. Ist alles umsetzbar, will Kunkowski wieder mittwochs, freitags und sonnabends Konzerte anbieten.

Lesen sie auch:Das gilt am 31. Mai in Schleswig-Holstein

„Corona hat uns gelehrt, flexibel und vorsichtig zu sein“, resümiert Vollbehr. „Aber positiv gestimmt sind wir auf jeden Fall.“ Mit dem neuen Landeskonzept gebe es jetzt Möglichkeiten für das, „wofür wir in den letzten Monaten gearbeitet haben“, so der Veranstaltungsleiter der Touristik. Die Rahmen seien abgesteckt und die Planungen könnten durchgezogen werden. „Und wenn durch sinkende Werte im Laufe des Jahres die ein oder andere logistische Notwendigkeit erleichtert wird, sind wir froh.“