Auf der Empore im ersten Stock der Grundschule am Stifter Wald ist eine gemütliche Zeitungs-Leseecke eingerichtet. Schon in der vierten Woche beschäftigen sich die Viertklässler beim Projekt Misch (Medien in der Schule) mit den Kieler Nachrichten: Zeit für jede Menge Fragen an die Reporterin.