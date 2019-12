"Die Methode in Kosel regt uns alle auf"

Eckernförde

Frage: Die Einreichfrist für das Naturfilmfestival Green Screen in Eckernförde hat begonnen. Mit welchen Filmtrends rechnen Sie für September 2020?

Dirk Steffens: Wir können noch nichts ablesen. Schon 2019 hatten wir viel mehr Filme, die sich umweltpolitisch verorten, eine klare Aussage machen, sich mit den großen ökologischen Themen befassen. Auch große Produktionen tun das inzwischen fast durchgängig. Es gilt heute beim Naturfilm als Mangel, wenn ökologische Probleme ausgeblendet werden. Ich wage die Prognose, dass wir entsprechende Filme bekommen.

Vor einiger Zeit noch waren kritische Naturfilme schlechter besucht als solche, die nur schöne Bilder zeigen. Setzt sich der umweltpolitische Naturfilm beim Publikum durch?

Am Festival kann man das nicht wirklich ablesen. Der Effekt, dass 2019 fast alle Vorstellungen ausverkauft waren, verfälscht das Bild womöglich. An Einschaltquoten im Fernsehen aber sehe ich, dass kritische Filme erfolgreicher werden. Ich will nicht sagen, dass sie prinzipiell erfolgreicher als andere sind. Das Interesse in der Bevölkerung ist aber so groß geworden, dass solche Themen auch sehr gute Quoten erzielen können, manchmal sogar bessere. Das stelle ich an meinen eigenen Filmen und anhand großer Produktionen fest, wie die der BBC in „ Terra X“. Die Bedeutung ökologischer Zusammenhänge sickert ins Bewusstsein.

Nach wie vor fehlt Eckernförde ein richtiges Kino. Kürzlich wurde erstmals in der St.-Nicolai-Kirche ein Festivalfilm gezeigt. Ist die Kirche ein guter zusätzlicher Spielort?

Als Filmfestival müssen wir Sorgfalt darauf verwenden, dass Ton- und Bildqualität gut ankommen. Das ist die technische Seite. Da hatten wir Zweifel, doch es hat überraschend gut geklappt, die Sorge sind wir los. Das Zweite ist der Spielort an sich. Die Kirche mit diesem schönen Innenraum hat besonderen Zauber. Und sie ist absolut zentral, von allen anderen Spielstätten zu Fuß erreichbar. Kino in der Kirche ist ein großer und aus meiner Sicht dauerhafter Gewinn für Green Screen.

Begrenzt der Raum Kirche die Filmauswahl?

Die Kirche selbst macht keine Vorgaben. Das wäre fürs Festival Green Screen auch nicht akzeptabel. Es gibt aber den emotionalen Aspekt. Eine Kirche ist eben kein neutraler Ort wie die Stadthalle. Mein Gefühl ist, dass epischere, getragenere Filme besser dorthin passen als vielleicht witzige oder flippige.

Ihre Kampagne „Artenschutz ins Grundgesetz“ lief ab März 2019. Es kamen doppelt so viele Unterschriften für eine Bundestagspetition zusammen wie angepeilt. Wie geht es weiter?

Gemeinsam mit dem WWF machen wir gerade Termine mit den Bundestagsfraktionen. Wir möchten die 110.000 Unterschriften Anfang 2020 überreichen. Vorab werden wir für Aufmerksamkeit sorgen. Mehr als zehn Prozent der Bundestagsabgeordneten unterstützen das Anliegen inzwischen. Die komplette Fraktion der Grünen ist dafür. Es gibt eine Front, die das will, aber auch noch eine wesentlich breitere der Ablehnung, des Desinteresses. Die Idee einer Petition ist, Dinge, die aus dem Parlament heraus nicht passieren, von außen hineinzutragen. Und manchmal, siehe Bienenschutz in Bayern, kann eine Volksinitiative wirklich etwas bewegen. Unsere Volksvertreter bewegen sich nicht immer schnell und entschlossen genug.

Werden Sie vor dem Bundestag sprechen?

Das wäre natürlich sehr schön. Fordern kann man es aber nicht. Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, wenn alles gut läuft. Ich rede in Berlin oft mit Politikern. Aber vielen ist immer noch nicht bewusst, welche Größe und Dynamik das Artensterben hat, welche Bedrohung es darstellt.

Sie engagieren sich auch lokal für die Umwelt. In Kosel, wo Sie ein Haus haben, soll eine Bauschuttdeponie entstehen. Es gibt von allen Seiten Protest, parteiübergreifend. Sie schließen sich an.

Das ist der klassische Umweltkonflikt. Es macht im Prinzip keinen Unterschied, ob man über Ölsandfelder in Kanada oder eine Bauschuttdeponie in Kosel redet. Wir müssen zwischen unserem Lebensstil, der so etwas notwendig macht, und der Erhaltung unserer Lebensgrundlagen abwägen. Meist spielen dabei ökonomisch-politische Interessen die Hauptrolle. Doch vorrangig ist heute die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen. Überall. Die Dimension der geplanten Deponie gefährdet die Naturkreisläufe konkret.

TV-Autor, Dokumentarfilmer, Produzent: Ein Lebenslauf Dirk Steffens wächst in Stade an der Elbe auf. Nach dem Abi studiert er Geschichte und Politik. Der Journalismus hat es ihm angetan. Das Volontariat absolviert er an der Kölner Journalistenschule, arbeitet als Politik-Nachrichtenredakteur beim Deutschlandfunk. Doch dann entscheidet er sich für den freien Berufsweg, wird TV-Autor, Dokumentarfilmer, Produzent, moderiert seit Jahren die Doku-Reihe „ Terra X“ des ZDF. Bei Dreharbeiten in aller Welt steht er vor der Kamera. Er engagiert sich für die Umweltorganisation WWF, das Institut der britischen Verhaltensforscherin Jane-Goodall, für Umweltbildung. Seit 2016 leitet er das internationale Naturfilmfestival Green Screen in Eckernförde. Mit seiner Ehefrau Ingrid gründet er 2017 in Hamburg die Biodiversity Foundation. Die Stiftung informiert über Ursachen und Gefahren des globalen Artensterbens. Sie will Gegenmaßnahmen aufzeigen, Wissenschaftliches in verständlicher Form zugänglich machen. Im November 2019 bekommt Dirk Steffens für sein Artenschutz-Engagement den Heinz-Sielmann-Ehrenpreis.

Aber irgendwo muss der Schutt hin.

Es gibt in unserem Land zum Glück klare Raumordnungsverfahren, um geeignete Flächen festzulegen. Man muss die Prüfungen abwarten und man muss über die Größe reden. Und die Methode in Kosel regt uns alle auf: Der Unternehmer hat eine Kiesgrube und ist vertraglich verpflichtet, sie zu renaturieren. Da verweist er plötzlich auf den übergeordneten Rahmen, hält den Vertrag nicht mehr, will eine Deponie. Ich bin nicht kompetent, das rechtlich anzuzweifeln. Aber es fehlt die Zuverlässigkeit. Träfe man Vereinbarungen über eine Bauschuttdeponie, wer würde garantieren, dass er diesen Vertrag hält?

Wie beurteilen Sie den Konflikt zwischen Landwirtschaft und Umweltschutz?

Es sieht so aus, als sei der Graben im Moment zu tief, um vernünftig miteinander zu reden. Das ist traurig. Eigentlich sind Umweltschützer und Landwirte natürliche Verbündete, die sich gegen Flächenverbrauch, Bodenverdichtung, Luftverschmutzung und Grundwasservergiftung einsetzen müssen. Aber man prügelt aufeinander ein. Bauernverbände haben sich für die Agrarindustrie eingesetzt. Viele Familienbetriebe mussten aufgeben. Auch der Umweltschutz wird politisch instrumentalisiert. Und als Verbraucher können wir von Landwirten nicht verlangen, dass sie anders produzieren, wenn wir den Liter Milch für 70 Cent kaufen wollen. Und die Bauern haben sich mit sehr polemischen Protesten selbst sehr geschadet. Dabei gibt es so tolle Initiativen unter wissenschaftlicher Leitung, die zeigen, wie man auch konventionelle Landwirtschaft moderner und zunehmend ökologischer, schonender betreibt. Wir dürfen uns nicht mehr vor die Karren spannen lassen. Alle Beteiligten müssen sich dringend zusammen an den Tisch setzen.

