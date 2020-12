Die Dirt-Bike-Szene in Dänischenhagen darf sich Hoffnungen machen, dass ihr Sport in der Gemeinde ein Zuhause findet: Die Politik sucht konkret nach Lösungen. Dabei gab es Gegenwind vom Bürgermeister für das Projekt auf kommunalem Grund. Die Kinder und Jugendlichen hatten nicht um Erlaubnis gefragt.

Dirt-Bike in Dänischenhagen: „Die Bahn könnte noch cooler werden“

