Die Dirt-Bike-Szene in Dänischenhagen darf sich Hoffnungen machen, dass ihr spektakulärer Sport in der Gemeinde ein Zuhause findet: Die Gemeindevertretung sucht nach Lösungen. Dabei gab es anfangs noch Gegenwind vom Bürgermeister für das Projekt auf kommunalem Grund.

Von Kerstin von Schmidt-Phiseldeck