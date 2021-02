Eckernförde

Wenn Christel Fries und Werner Pötzsch von ihren ehrenamtlichen Stadtführungen erzählen, schwingt ganz viel Leidenschaft mit. Dass wegen der Corona-Pandemie zurzeit keine Rundgänge möglich sind, versuchen die zwei Eckernförder mit Humor zu nehmen: „Das ist für uns wie ein Sabbatjahr“, scherzt der 78-Jährige.

Allerdings sehnen beide das Ende der ungewollten (Pandemie-)Auszeit herbei. Denn Fiete und Stine wollen so gern wieder Einheimische und Touristen durch Eckernförde begleiten.

Anzeige

Pötzsch und Fries sind Vorstandsmitglieder in einer Eckernförder Arbeitsgemeinschaft, der 30 Stadtführer angehören, von denen etwa 15 aktiv sind. Laut Christel Fries arbeitet die AG mit der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH zusammen. Sie stellt klar: „Wir haben im Vorstand beschlossen, mit aller Vorsicht und Respekt vor der Pandemiesituation zu handeln.“ In der neuen Saison werde es Stadtführungen erst wieder geben, wenn es die Corona-Lage zulasse.

Etwa zehn Rundgänge gibt es mittlerweile im Ostseebad

Die erste Tour in Eckernförde war übrigens 1990 angesagt. „Die Umsetzung war damals gar nicht so einfach“, blickt Christel Fries auf die Vorgeschichte zurück, „der damalige Kurdirektor sah nicht viel, was man den Leuten zeigen könnte.“ Ein krasser Irrtum, wie sich später herausstellte, denn das Interesse ist beachtlich: Rund 3000 Kinder und Erwachsene lassen sich jährlich durch die idyllische Hafenstadt führen, um Wissenswertes aus der Geschichte, Heiteres sowie Döntjes aus Eckernförde zu erfahren.

Ob Altstadtbummel, Rundgang nebst Schiffstörn, naturkundliche Führung oder barrierefreie Tour für Menschen mit eingeschränkter Mobilität: Etwa zehn Rundgänge gibt es mittlerweile im Ostseebad.

Werner Pötzsch ist seit 2005 als ehrenamtlicher Stadtführer unterwegs, Christel Fries legte vor elf Jahren los.

Vorher absolvieren die Guides eine mehrmonatige Schulung, eine Prüfung und Proberundgänge. Was ein Stadtführer braucht? „Man sollte neugierig auf die Geschichte sein“, sagt die 64-Jährige, „denn wir haben Schätze in unserer Stadt, die zu zeigen unendlich viel Spaß macht.“ Als weitere Voraussetzungen nennt sie ein freundliches und offenes Wesen. „Man muss vor Publikum frei reden können“, sagt ihr Kollege, „dafür muss mancher erst über seinen Schatten springen.“

Höhepunkt war Tag der Deutschen Einheit in Kiel 2013

Christel Fries und Werner Pötzsch haben dabei keine Hemmungen. Seit 2013 treten die Eckernförder gemeinsam als Fiete und Stine auf. „Wir wollten die Geschichte noch lebendiger darstellen“, denkt die gelernte Arzthelferin und freiberufliche Journalistin zurück. Die Idee zu gemeinsamen Stadtführungen kam ihnen beim Biertrinken auf einem Fischkutter. Es folgten Auftritte im Fernsehen, bei Veranstaltungen in der Region und auf der internationalen Grünen Woche in Berlin.

Als ein Höhepunkt bleiben Christel Fries die Feierlichkeiten am Tag der Deutschen Einheit in Kiel in Erinnerung, als Fiete und Stine Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Sprotten und Küstennebel-Likör überreichten.

Für ihre Auftritte und Stadtführungen schlüpfen die zwei in urige Kostüme. Fiete trägt Fischerhemd und Eckernförder Mütze. Zu Stines „Kleedasch“ gehören Faltenrock, Bluse, Weste und Schürze – eine Opsteekfru spießte früher in der Räucherei die Fische auf, bevor diese in den Ofen kamen.

Eingespieltes Duo: „Wir nehmen uns gern liebevoll auf die Schippe“

Das Duo ist ein eingespieltes Team. Bei ihren gut zweistündigen Stadtführungen ist allerdings viel improvisiert. „Wir nehmen uns gern liebevoll auf die Schippe“, erzählt Christel Fries schmunzelnd, „manchmal denken die Leute, dass wir uns streiten.“ Denn wenn Pötzsch auf der Tour mal wieder endlos mit den Fischern am Hafen klöne, zitiere sie den Kollegen schon mal lauthals zur Gruppe zurück.

Für ihre ulkige Art sind Fiete und Stine sogar schon im Rheinland bekannt. Christel Fries denkt an ein Erlebnis bei den Eckernförder Sprottentagen zurück, als Fiete und Stine gerade auf dem Weg zur Strandpromenade waren. Plötzlich vernahm das Duo einen ganz aufgeregten „Da laufen sie!“-Ruf. Beide befürchteten schon, dass eine Verfolgungsjagd auf Diebe in Gange sei. „Aber tatsächlich hatte uns eine Autogrammjägerin aus Köln entdeckt, die uns aus dem Fernsehen kannte“, so die Stadtführerin.