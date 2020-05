So läuft das Carsharing auf dem Land

Schwedeneck

Seit Januar steht das geleaste Fahrzeug, ein mit Strom betriebener Renault Zoe, in Schwedeneck zur Ausleihe für Mitglieder bereit: vorerst auf dem Parkplatz am Kindergarten im Pommernweg im Ortsteil Surendorf. Angestrebt wird aber ein Stellplatz auf der derzeitigen Dorffest-Wiese.

Diese soll zu einem Knotenpunkt für Busse umgebaut werden – da wäre ein Stromer eine gute Ergänzung des Angebots.

Derzeit nutzen 25 Mitglieder das Angebot

25 Mitglieder hat der nicht gewinnorientierte Verein Dörpsmobil Schwedeneck derzeit, erklärt die Vorsitzende Gudrun Dorow. Die Nutzung des Dörpsmobils kostet fünf Euro pro gefahrener Stunde – egal, wie viele Mitfahrer drinsitzen.

„Man muss umdenken, um Ressourcen zu schonen“, sagt Gudrun Dorow. Viele machten sich auch gar nicht klar, dass ein eigenes Auto schnell 400 bis 500 Euro im Monat kostet – und die allermeiste Zeit leer herumsteht. Laut Statistik ersetzt ein geteiltes Auto zehn bis 15 Privatfahrzeuge, heißt es auf der Homepage des Schwedenecker Dörpsmobils.

Im Dänischen Wohld sind die Schwedenecker Vorreiter in Sachen elektromobiles Carsharing: Aber andere Gemeinden planen, dem Beispiel zu folgen. Die Nutzer des Schwedenecker Dörpsmobils „sind völlig begeistert“, zieht Gudrun Dorow eine erste Bilanz nach über drei Monaten Betrieb.

Ein Nutzer fährt regelmäßig nach Lübeck

Ein Mann fahre damit zum Beispiel regelmäßig nach Lübeck. Die anfängliche Sorge, dass ihm unterwegs der Strom ausgehen könnte, hat sich längst gelegt. Bürgermeister Sönke Paulsen nutzte das E-Mobil kürzlich für eine Fahrt an die Westküste und zurück – ebenfalls ohne Tankstopp zwischendurch.

„Der Strom reicht vollgetankt für etwa 340 Kilometer“, erklärt Gudrun Dorow. Dabei komme es natürlich auf die Fahrweise an: Bei über 100 km/h steigt der Stromverbrauch deutlich, ebenso bei Kälte. Aber das Fahrzeug zeigt an, wie weit der „Saft“ noch reicht.

Derzeit Ladung über eine Wallbox

Im Fahrzeug liegt zudem ein gesponsortes Ladekabel bereit, das auch ein Aufladen an der normalen Steckdose zu Hause erlaubt. Am Übergangsstandort neben dem Kindergarten dauert das Laden über eine Wallbox etwa zwei Stunden. Ziel ist aber, dass es irgendwann einen Standort mit Ladesäule gibt.

Junge Nutzer zahlen keinen Monatsbeitrag

Jüngere Nutzer unter 21 Jahren zahlen beim Dörpsmobil Schwedeneck übrigens keinen Monatsbeitrag. So können diese Fahrpraxis sammeln, ohne gleich ein eigenes Auto anzuschaffen – was in Familien schnell mal der Drittwagen sein kann. Auch Ältere könnten dank des Dörpsmobils vielleicht ihren Zweitwagen abschaffen, erklärt Gudrun Dorow. Und wer durch Corona womöglich finanzielle Einbußen erleidet, könnte auf das Dörpsmobil ausweichen.

Es kostet Einzelmitglieder sechs Euro im Monat. Familien und Firmen mit maximal fünf Nutzern zahlen zehn Euro monatlich. Zudem gibt es einen Über-Nacht-Tarif und einen Tageshöchstsatz. Gebucht und abgerechnet wird über eine Handy-App. Geplant ist auch eine Touristen-Kooperation, durch die das Dörpsmobil Urlaubern oder Nutzerinnen der Mutter-Kind-Klinik zur Verfügung steht.

Im Auto liegen Desinfektionstücher

Wer sich übrigens in Corona-Zeiten scheut, ein Auto zu teilen: Im Dörpsmobil liegen derzeit Desinfektionstücher bereit, mit denen die Nutzer hinterher Lenkrad und Schaltung desinfizieren sollen. Das erledigen zudem auch die sechs Vorstandsmitglieder im regelmäßigen Wechsel.

Homepage: doerpsmobil-schwedeneck.de

