Es gibt eine gute Nachricht aus Dänischenhagen: Den Grundschülern, die an jenem Tag indirekt mitbekamen, dass im Ort ein furchtbarer Doppelmord passiert war, geht es wieder deutlich besser. Das war anfangs nicht so: „Alle Schüler haben das mitbekommen“, sagt Schulleiterin Gesa Meißner.

Von Kerstin von Schmidt-Phiseldeck