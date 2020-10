Was sich vor Wochen andeutete, ist nun Realität geworden – beim Grippeschutz gibt es in dieser Saison einen Engpass. Die Nachfrage der Patienten sei viel größer als das Impfstoff-Angebot, so Dr. Ulf Ratje aus Eckernförde. Krankenkassen und der Gesundheitsminister seien dafür verantwortlich.