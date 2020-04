Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 203 in Höhe der Ortschaft Goosefeld bei Eckernförde sind drei Menschen schwer verletzt worden. Der Zusammenstoß mit drei beteiligten Autos ereignete sich am Mittwoch gegen 8 Uhr. Die B203 musste gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Von Tilmann Post