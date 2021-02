Drei Menschen erzählen: So hat Corona unser Leben verändert

Eckernförde

Keine Vorlesungen in der Uni, sondern Online-Seminare zu Hause: Paulina Plehwe aus Gettorf möchte Lehrerin werden. Ihr fehlt in Corona-Zeiten der Plausch mit den Studienkollegen, doch ganz besonders vermisst die 20-Jährige Theaterbesuche und das Chorsingen.

Ich studiere jetzt im dritten Semester. Doch das Uni-Leben habe ich gerade mal ein halbes Jahr lang erlebt – bis zum ersten Lockdown im Frühjahr. Seit März war ich in Kiel in keiner Vorlesung und keinem Seminar. Deswegen blieb leider kaum Zeit, um Freundschaften mit Studienkollegen zu vertiefen. Jetzt besteht die Gefahr, dass alles im Sande verläuft.

Okay, ein wildes Studentenleben mit Partys bis tief in die Nacht war für mich auch schon vor der Corona-Pandemie nicht so verlockend. Eher reizt mich ein Theaterbesuch mit Freundinnen in Kiel oder Hamburg. Essengehen in netter Runde in einem Lokal mag ich auch gern. Zum Glück lassen die Corona-Vorschriften zumindest noch Treffen mit einer Freundin. Allerdings fehlt mir auch der Kontakt zu den Studienkollegen, und wenn es bloß mal ein spontaner Plausch nach einer Vorlesung vor dem Hörsaal in der Uni ist. Das lockere Miteinander fördern Online-Seminare nun einmal weniger. Ich wohne bei meinen Eltern in Gettorf.

"Die Ablenkungsgefahr ist in den eigenen vier Wänden dann doch größer"

In meinem Zimmer muss ich mich zugegebenermaßen manchmal echt am Riemen reißen, um mich am Laptop auf die Online-Videos der Uni-Dozenten zu konzentrieren. Die Ablenkungsgefahr ist in den eigenen vier Wänden dann doch größer als im Seminarraum, wo vorne der Prof. steht: Denn zu Hause kann ich den Lehrfilm anhalten, um mal eben aufs Smartphone zu schauen, mir einen Kaffee zu holen oder mit unserem Hundewelpen Elmo zu spielen. Doch letztlich schaffe ich es, mich selbst zu motivieren. Das ist auch besser so, schließlich wird die Leistung irgendwann vom Dozenten abgefragt. Und außerdem habe ich ja ein Ziel, ich möchte Lehrerin werden. Dagegen fällt das Homeschooling vielen Schülern bestimmt schwerer, die tun mir leid.

In meiner Freizeit leite ich eine Theater-AG für Mittelstufenschüler an der Isarnwohld-Schule in Gettorf. Mit den 13 Mädchen arbeite ich gerade an einem Stück – Basis ist der Roman „Die Bücherdiebin“ von Markus Zusak. Ob es angesichts der Pandemie im Sommer tatsächlich zur Aufführung vor Publikum kommt, steht in den Sternen. Ich mag die Hoffnung einfach noch nicht aufgeben. Vor dem Lockdown hat sich unsere Theater-AG wöchentlich getroffen, was jetzt wegen der Corona-Bestimmungen leider nicht mehr möglich ist. Stattdessen geht alles per Videokonferenz über die Bühne.

Ich kann es kaum erwarten, dass wir mal wieder alle unbeschwert zusammen singen

Sonst herrschte zu Beginn der Proben immer ein munteres Stimmgewirr: Die Mädels hatten ganz viel aus ihrem Alltag zu erzählen, wenn wir uns gegenüber standen – das gehört dazu und ist schön. Oft musste ich sogar ihren Redefluss irgendwann stoppen, damit wir mit der Theater-AG loslegen konnten. Wenn nun im Lockdown unser Online-Treffen startet, herrscht meist Stille, anfangs sagt kaum jemand etwas. Eine Videokonferenz hemmt den lebhaften Austausch.

Es fehlen die spontanen Einwürfe, weil man vor einem Wortbeitrag erst noch das Mikro einschalten muss. Obwohl es bloß Online-Treffen sind, schenkt mir die Theater-AG gerade jetzt Lebensfreude. Ebenso hält mich das Engagement in der Kirchengemeinde Gettorf redensartlich über Wasser. Ich helfe gern mit bei der Gestaltung von Gottesdiensten, bei denen bis zu 50 Personen in der Kirche zugelassen sind. Was ich allerdings stark vermisse, ist der gemeinsame Gesang. Ich bin Mitglied im Gospelchor Get Spirit. Ich kann es kaum erwarten, dass wir mal wieder alle unbeschwert zusammen singen.

Künstler Heino Karschewski aus Gettorf vermisst die Mal- und Zeichenkurse in seinem Atelier ebenso wie Gespräche bei Ausstellungen und im Freundeskreis. Durch Yoga, Spaziergänge und Kochabende tankt er Energie für seine Arbeit.

Ich bin zwar ein Mensch, der allein sein kann, doch daran habe ich zu knabbern: Mir fehlt der lebhafte Gedankenaustausch mit meinen Mal- und Zeichenschülern. Viele von ihnen kenne ich schon seit Jahren. Das ist eine bunt gemischte Gruppe – aus allen Lebensbereichen. Jeder kann mitmachen. Wir reden beim Malen und Zeichnen über Gott und die Welt. Zum Kursus treffen wir uns sonst immer mittwochs in meinem Atelier in Gettorf. Doch momentan ist der Unterricht mit mehreren Personen wegen der Corona-Bestimmungen natürlich nicht möglich.

Ich hoffe, dass die Leute das Interesse an der Kultur nicht komplett verlieren. Immerhin gibt es seit Monaten keine Konzerte, Kunstausstellungen und Messen. Schon nach dem ersten Lockdown im Frühjahr kehrten die Zeichenschüler eher zaghaft zurück in meinen Kursus. Eine gewisse Unsicherheit ist spürbar, gerade bei älteren Menschen. Viele fürchten dann doch die Ansteckungsgefahr.

"Für andere Künstler ist die Pandemie gewiss härter"

Mein Atelier in der Eckernförder Altstadt ist, wie so viele Läden in der Corona-Zeit, zurzeit geschlossen. Auf den lieb gewonnenen Klönschnack mit den Besuchern muss ich deswegen leider verzichten, aber die Mietkosten bleiben. Außerdem sind vier Galerien, in denen ich Bilder zum Verkauf ausgestellt habe, jetzt dicht. Für zwei Galerien, in Dänemark und auf Sylt, bleiben die Türen nun dauerhaft geschlossen. Das ist traurig.

Obwohl mir dadurch Einnahmen fehlen, komme ich glücklicherweise noch gut über die Runden – dank Auftragsarbeiten für Porträts oder Bilder in altmeisterlicher Maltechnik. Für andere Künstler ist die Pandemie gewiss härter.

In der gewonnenen Zeit male ich. Ich bin sogar produktiver als sonst und habe viele Ideen - wahrscheinlich, weil die Ablenkung in der Corona-Zeit geringer ist. Die Energie tanke ich beim Meditieren und bei Spaziergängen. Dabei komme ich zur Ruhe. Auf den Straßen geht es nach meinem Gefühl momentan weniger hektisch zu.

"Die gemeinsamen Abende fehlen einfach"

Eine Bereicherung ist für mich die Zusammenarbeit mit einer Gettorferin, die in Hamburg Kunst studiert. Seit dem ersten Lockdown lernt sie bei mir die Ölmalerei von der Pike auf. Der Präsenzunterricht fällt ja momentan aus. Wir inspirieren uns gegenseitig, das bringt großen Spaß. Das gibt mir zusätzliche Dynamik. Ich hinterfrage jetzt Dinge, die ich sonst nicht unbedingt hinterfragt hätte.

Abends kochen meine Frau Karen und ich gern gemeinsam neue Gerichte – häufiger als vor der Pandemie. Zurzeit mögen wir besonders die indische Küche, leckere Rezepte entnehmen wir einem Kochbuch. Trotzdem hoffe ich, dass wir uns bald wieder mit Freunden treffen können. Die gemeinsamen Abende fehlen einfach - gerade die spontanen Besuche.

Sonst begeistert Silke Wichmann vom TSV Neuwittenbek Kinder für Sport. Darauf muss die 57-Jährige im Lockdown verzichten. Stattdessen setzt „Turn-Silke“, so ihr Spitzname, auf Kreativität und eine Vierer-WG.

Ohne Corona-Pandemie würde ich jetzt gerade in der Sporthalle stehen, um mit den Kindern zu turnen. Bei dem Gedanken kommen mir fast die Tränen. Denn mir fehlt der Kontakt zu den Mädchen und Jungen wirklich sehr. Immerhin bin ich schon eine halbe Ewigkeit Übungsleiterin im TSV Neuwittenbek. Das „Kinderturnen mit Silke und Silke“, das ich mit einer langjährigen Mitstreiterin anbiete, gibt es jetzt schon 25 Jahre – zum Jubiläum war sogar eine Aufführung geplant. Das Programm muss leider ausfallen. Außerdem leite ich die Sport-AG in der Grundschule am Nord-Ostsee-Kanal. Dort turne ich nicht nur mit den Kindern, sondern biete auch Frühradfahren für Erstklässler an.

Die ehrenamtliche Arbeit mit den Kindern ist mir in den ganzen Jahren echt ans Herz gewachsen. Es geht dabei ja nicht bloß um den Sport. Die Lütten erzählen mir auch von ihren alltäglichen Erlebnissen. Sie freuen sich, wenn die Großeltern zu Besuch kommen. Doch ich musste Kinder auch schon trösten, weil ihr Haustier gestorben ist. Die Gespräche mit ihnen bedeuten mir viel. Ebenso wie die herzlichen Umarmungen. Aber in Corona-Zeiten ist das ja nun tabu.

"Wenn ich nichts um die Ohren habe, verkümmere ich noch"

Allerdings möchte ich gar nicht so laut klagen. Mein Lebensmotto lautet vielmehr: Ich ärgere mich nicht darüber, was ich nicht habe, sondern freue mich über das, was ich habe. So kann ich meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten zwar momentan nicht nachgehen. Dafür sind mein Mann Peter und ich umso glücklicher, dass er auch im Lockdown weiter als Trockenbauer arbeiten kann.

Trotzdem vermisse ich das Kinderturnen und die Sport-AG in der Schule. Ebenso fehlen mir die Tagesausflüge mit meiner Freundin. Wenn ich nichts um die Ohren habe, verkümmere ich noch. Den ganzen Tag zu Hause still zu sitzen, ist nicht mein Ding. Whatsapp-Botschaften oder Telefonate sind ja schön und gut, doch ausreichender Ersatz für den persönlichen Kontakt sind sie ganz und gar nicht. Deshalb habe ich mir einen Ausgleich gesucht. Ich widme mich jetzt noch mehr als sonst meinem Hobby: Ich bastle für mein Leben gern.

"Abends spielen wir gern Kniffel. Das ist immer lustig."

Im Dachgeschoss habe ich eine kleine Werkstatt, wo ich Holzarbeiten anfertige – Vogelhäuser oder Pinguine und Katzen als Deko-Figuren. Das bringt mir Spaß und tut mir gut. Am Herzen liegt mir auch eine Sammlung für Obdachlose. Im vergangenen Jahr habe ich deswegen Bekannte aus Neuwittenbek, Schinkel und Tüttendorf gefragt, ob sie ausrangierte Kleidung, Iso-Matten oder Rucksäcke für den guten Zweck über haben. Die Spendenaktion wurde gut angenommen, was mich sehr gefreut hat. Und die Sammlung läuft weiter, denn gerade im Winter brauchen Obdachlose viel Unterstützung.

Besonders in der Corona-Zeit weiß ich zu schätzen, Familie um mich zu haben: Mein Mann und ich wohnen mit unserem Sohn Fynn und meinem Vater Rolf unter einem Dach – quasi in einer Vierer-WG. Das klappt gut, abends spielen wir gern Kniffel. Das ist immer lustig.