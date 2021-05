Eckernförde

Am Freitagmittag hatten Polizeitaucher im Bereich der Kaimauer an der Eckernförder Hafenspitze im Wasser nach Waffenteilen gesucht. Dazu wurden zuvor drei Bereiche am Ufer markiert.

Die Suchaktion in Zusammenhang mit dem Dreifachmord von Dänischenhagen und Kiel dauerte etwa eine Stunde und hatte ein erfolgreiches Ergebnis. "Die Polizeitaucher haben im Eckernförder Hafenbecken mehrere Teile einer möglichen Tatwaffe gefunden", bestätigte Polizeisprecher Matthias Felsch.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Flucht führte wahrscheinlich über Eckernförde

Im Rahmen der Ermittlungen habe sich der Verdacht ergeben, dass Teile einer Waffe, die vermutlich tatrelevant war, dort versenkt worden war. Wie sich der Hinweis ergeben hat und um welche Art von Waffe es sich handelt, wollte Felsch nach aktuellem Stand noch nicht sagen.

Lesen Sie auch: 47-Jähriger gesteht die Tat

Die Ermittler sind derzeit noch dabei, den genauen Ablauf der Taten zu rekonstruieren. Wann und warum der mutmaßliche Täter, ein 47-Jähriger aus Westensee, bei seiner Flucht den Weg nach Eckernförde eingeschlagen haben könnte, ist daher zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar.