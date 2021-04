Tüttendorf

"Ärgerlich und frech" findet Thee das. "Ein Dummer-Jungen-Streich aus einer spontanen Laune heraus ist das meiner Meinung nach nicht." Wohl wahr: Wer Ortstafeln klaut, muss zumindest Leiter und Handwerkszeug dabei haben. Denn die Schilder hängen hoch und sind stets gut verschraubt.

Es geht um die beiden Ortsschilder am Dorfeingang aus Richtung Gettorf kommend und das Schild am Ortsbeginn, wenn man von der B 76 auf dem Liekdalredder nach Tüttendorf fährt. Das dritte am Ende der Alten Dorfstraße ließen die unbekannten Täter zum Glück unbeschadet stehen.

Ortsschildklau ist eine Straftat - auch in Tüttendorf

Das Ganze firmiert unter Diebstahl und ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Die Polizei Gettorf hat die entsprechende Anzeige gegen Unbekannt aufgenommen und ermittelt. Und Tüttendorf wird den Täter, sofern man sie schnappt, eine saftige Rechnung ausstellen.

Der Bürgermeister muss jetzt nämlich über das Amt Dänischer Wohld neue Ortsschilder bestellen. "Die dürften nicht ganz billig sein", vermutet Thee. Die genauen Kosten werde ihm die Verwaltung in Kürze mitteilen.

Wer in der Nacht von Karfreitag auf Ostersonnabend etwas Verdächtiges in Tüttendorf bemerkt hat, wendet sich an die Polizei in Gettorf, Tel. 04346/2965000.