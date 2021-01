Manchmal muss man warten, wenn man mal muss. Für das Klohäuschen an der Borbyer Promenade in Eckernförde gilt das ganz extrem. Mit mehrmonatiger Verspätung geht das Designer-Holzhäuschen am Montag, 18. Januar, endlich in Betrieb - zeitgemäß mit Genderklo für alle und Handicap-WC nebst Wickeltisch.