Ölspur zieht sich durch Eckernförde

Eckernförde

Gegen 8.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Ölspur verläuft vom Hafen über den Jungfernstieg und den Exer, von dort über den Lorsenplatz die Rendsburger Straße hoch und in den Windebyer Weg hinein. Nach Angaben von Einsatzleiter Alexander Rüß sicherte die Feuerwehr mit 18 Einsatzkräften die Gullys, damit bei dem Regen das Öl nicht in die Kanalisation und damit in die Ostsee gelangen kann.

Jungfernstieg ist aktuell gesperrt

Derzeit ist ein Spezialfahrzeug dabei, im Jungfernstieg das ausgelaufene Öl aufzunehmen. Da es nur sehr langsam fahren kann, ist die Straße gesperrt. Die Polizei regelt den Verkehr. Wer der Verursache der Ölspur ist, ist derzeit noch unklar. Nach den Spuren zu urteilen, könnte es sich laut Rüß um einen Pkw handeln, der am Ende des Jungfernstieg noch einmal gewendet hatte.

Weitere Nachrichten aus der Region Eckernförde finden Sie hier