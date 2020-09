Das Carsharing auf dem Lande per Dörpsmobil in Schwedeneck bekommt weiteren Schwung: Der Verein überlegt, ein zweites E-Auto anzuschaffen, für den Ortsteil Dänisch Nienhof. Zwei Tage pro Woche steht das Mobil nun als Test an der Mutter-und-Kind-Klinik. Sonst parkt es am Kindergarten Surendorf.