Eckernförde

„Keine leeren Versprechen“ – unter dieses Motto hatte die örtliche Fridays-for-Future-Gruppe den Aktionstag gestellt. Die Sprecher Liv Dahl (19) und Franziskus Schade (19) warnten vor Maßnahmen, „die auf dem Papier gut aussehen, aber für das Klima nichts bringen“. Es geschehe noch nicht genug, mahnten sie vor dem Hintergrund, dass eine globale Erderwärmung von maximal 1,5 Grad nicht überschritten werden dürfe, um den „Point of no Return“ nicht zu erreichen.

ÖPNV-Konzept ist ein Schritt nach vorn

Auch im Kleinen seien die Kommunen gefordert, betonten sie. Sie müssten mit gutem Beispiel vorangehen. In Eckernförde sieht die Fridays-for-Future-Gruppe inzwischen gute Ansätze. „Die Beteiligung an der Sprottenflotte finden wir echt sinnvoll“, sagte Dahl. Auch das neue ÖPNV-Konzept des Kreises sei ein Schritt nach vorn. Dennoch müsse noch mehr passieren, pflichtete ihr Schade bei. „Wir müssen weg vom Individualverkehr“, ist er überzeugt. Doch noch koste beispielsweise eine Monatskarte nach Kiel mit der Bahn um die 150 Euro im Monat.

Fahrrad-Demo verlief ruhig

Auch die Eckernförder Greenpeace-Gruppe macht sich stark für eine Verkehrswende. Die Qualität der Rad- und Fußwege in Eckernförde sei verbesserungswürdig, merkte Sprecherin Julia Scherer an. Da sei lange nichts gemacht worden. Aufs Rad setzte auch die Klima-Demo am Freitag. Unter Einhaltung der Corona-Auflagen radelten rund 30 Teilnehmer vom Hafen aus über die B76, den Windebyer Weg und Wulfsteert zurück über die Rendsburger Straße Richtung Hafen. Laut Polizei verlief die Demonstration ruhig, die Verkehrsbehinderungen hätten sich „deutlich in Grenzen“ gehalten.

Kirche unterstützt Klimastreik

Unterstützung findet der globale Klimastreik bei der Kirche. Kirchenkreis und St. Nicolai stünden zu Seite, sagte Pastor Michael Jordan, der selbst an der Aktion teilnahm. Er warb dafür, Eckernförde als fahrradfreundliche Stadt auszurufen. Denn beim Fahrradklima-Test 2020 des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC landete die Stadt nur im Mittelfeld. Mit einer Schulnote von 3,9 bewerteten die Teilnehmer die Radinfrastruktur gerade mal als ausreichend. Eine Verbesserung seit 2012 sahen die Radler nicht. Die Fahrradförderung etwa wurde auf der Negativseite verbucht.

Klimawandel kennt keine Pausen

Als einer der Redner bei der anschließenden Mahnwache an der Hafenspitze unterstrich Jordan, dass auch durch die nicht nachlassenden Demonstrationen von Fridays for Future ein Sinneswandel in der Stadt zu spüren sei. „Es ist etwas in Bewegung und ich wünsche mir, dass das noch viel stärker wird“, sagte er. Denn die Zeit drängt. Liv Dahl erinnerte daran, dass der Klimawandel keine Erholungspausen kennt. „Wenn sich jetzt nichts ändert, wird es mit jedem Jahr schlimmer“, forderte sie nachhaltige Konzepte für die Zukunft kommender Generationen.