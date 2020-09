Eckernförde hat in Sachen Kinderbetreuung einen großen Schritt nach vorn gemacht. Mit dem Umbau des Pastorats am Saxtorfer Weg sind auf einen Schlag 30 Kita-Plätze hinzugekommen. Damit hat die Kirchengemeinde Borby für eine spürbare Entlastung in der Stadt gesorgt. Kürzlich wurde das Haus eröffnet.