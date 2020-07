Eckernförde

An der Hafenspitze klettern die Temperaturen deutlich über die 20 Grad und unter manchem Fahrradhelm kommen die Teilnehmer ins Schwitzen. Strandgäste springen unterdessen zur Abkühlung in die Fluten der Ostsee. Für Johanna Clausen (18) gibt es hingegen Wichtigeres, als jetzt im Sand zu liegen. „Nach der Corona-Pause ist es notwendig, dass es weitergeht“, bekräftigt sie die Klimaschutz-Aktionen von Fridays for Future.

Fridays for Future radelt für den Klimaschutz: Ganze Familie ist mit dabei

Auch privat achtet Johanna auf ihr Handeln. Sie möchte, dass die Bedrohung der Erde durch den Menschen nicht aus dem Blickfeld gerät. Selbst versucht die 18-Jährige, soviel wie möglich mit dem Rad zu fahren. Da sie auf dem Land lebt, sei das nicht immer einfach. „Sonst nehme ich auch den Bus“, sagt sie. Plastikmüll vermeiden und weniger tierische Produkte essen, gehört für die junge Frau ebenfalls zur persönlichen Klimaschutz-Agenda. Da versteht es sich, dass ihre Familie an diesem Tag mit dem Rad von Holtsee nach Eckernförde angeradelt kommt. „Wir unterstützen die Aktion gerne“, sagt Mutter Monika Clausen.

Eckernförde : Aktivisten wollen nicht locker lassen

Aufgrund der Wärme hatte die Organisatorin der Fahrrad-Demonstration, Liv Dahl, den Rundkurs von ursprünglich zehn Kilometer auf die bekannte Strecke bis zum Wulfsteert und wieder zurück verkürzt. Für bis zu 150 Teilnehmer war die Demo angemeldet, rund 50 waren gekommen. Die Klimaschutz-Ziele dürften nicht unter den Tisch gekehrt und verschwiegen werden, hatte Liv Dahl zuvor in einer kurzen Ansprache betont. „Wir wollen laut sein und wir werden nicht locker lassen.“ Ihr Vorredner bezeichnete den späten Kohleausstieg Deutschlands bis 2038 als „Schlag ins Gesicht“ für alle Klimaschützer.

Demonstration verlief friedlich

Die Polizei begleitete die Demonstration mit neun Einsatzkräften in drei Streifenwagen sowie auf zwei Motorrädern und zwei Fahrrädern. Der Verkehr wurde für die Klimaschutz-Radler nur kurzfristig aufgehalten. Längere Staus entstanden nicht. Insgesamt, so Einsatzleiter Frank Pallentin, sei die Demo friedlich verlaufen. Nächsten Freitag ist in Rendsburg eine Fahrrad-Aktion geplant. Für den 25. September bereiten sich auch die Eckernförder Fridays-for-Future-Aktivisten auf den Internationalen Klimastreik-Tag vor.

