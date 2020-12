Zu Weihnachten ist die Verunsicherung groß, bei Verwandtenbesuchen Eltern oder Großeltern mit Covid 19 anzustecken. Die neu gegründete Eckernförder Corona-Hilfsorganisation EckCHO bietet deshalb kurz vor dem Fest, am 22. und 23. Dezember, Corona-Schnelltests in der Fritz-Reuter-Sporthalle an.