Eckernförde/Riva del Garda

„Normalerweise laufe ich sonnabends um diese Zeit. Aber das Radfahren ist ein guter Ersatz“, verkündete Günter um 8.15 Uhr an der Hafenspitze. Der Chef des Radherstellers Alutech Cycles und er lernten sich 2020 bei einer Radtour in den Hüttener Bergen kennen. „Ich habe mir im Anschluss ein Mountainbike gekauft und seitdem etwa 20 Touren gemacht“, erklärte der in Eckernförde wohnende Ministerpräsident. Außer dem Spaß am Mitradeln gab es zwei Aspekte, die ihn motivierten. Denn mit seiner Tour will Schlender auch unter dem Motto „From Coast To Coast“ auch für Verbindungen zwischen der Tourismusregion Eckernförde und der am Gardasee in Italien sorgen. „Ziel ist mein Lieblingsurlaubort Riva del Garda“, so Schlender. Laut Plan will er dort am Sonntag, 4. Juli, eintreffen. Dann soll ein symbolischer Akt die Verbindung deutlich machen. „Ich gieße dann eine Flasche Ostseewasser in den Gardasee“, so Schlender. Das Kleinformat eines bekannten Eckernförder Getränkeproduzenten füllte Günther am Strand voll.

Radler-Gemeinschaft wird ins Projekt eingebunden

Zudem dient die Tour auch einem guten Zweck. „Auf der Strecke können Interessierte abschnittsweise mitfahren. Ich gehe davon aus, dass dann fünf bis 20 Euro für das Netzwerk Viva con Agua gespendet werden. Viva con Agua setzt sich weltweit für den sicheren Zugang zu Trinkwasser ein“, klärte Schlender auf. Beim Start mit zehn Mitradlern legte Mark Thietje, Geschäftsführer der Eckernförder Thitronik GmbH, gleich mit einer Spende von 2500 Euro vor.

Das Besondere an der Tour: Bis auf das Ziel und einige Zwischenstationen steht die Strecke noch nicht fest. Denn schließlich soll die Radler-Gemeinschaft ins Projekt eingebunden werden. „Wir führen ein interaktives Reisetagebuch. So kann jeder mitverfolgen, wer wann wo fährt und weiß, wo Anschluss an die Reisegruppe möglich ist“, verriet Schlender. Auch Vorschläge für die Strecke seien möglich.

„Um die 1400 Kilometer dürfte ich fahren“, schätzte der 59-Jährige. Für ihn gilt: „Der Weg ist das Ziel“. Dabei setzt er auf ein so genanntes Gravel-Bike aus eigener Produktion. „Gravel-Bikes sind geländegängige Langstreckenrennräder“, erläuterte er. Gefahren wird das Modell Punk. Mit nur 7,9 Kilogramm Gewicht lasse es sich auch gut tragen.

Ministerpräsident fuhr bis zum Westensee mit

„Wegen Corona haben wir während der Tour keine Hotelaufenthalte geplant“, nannte Schlender ein weiteres Detail. Statt dessen übernachte er in einem Reisemobil. Den gesponsorten VW Grand California fahren seine beiden 19-jährigen Töchter Malin und Marit Paymann. „Für uns ist es die erste große Tour, die wir selbst fahren“, sagten die Zwillinge. Ihre Mutter Berit Paymann werde erst am Gardasee zur Familie stoßen. Weil Schlender als Botschafter der Region unterwegs ist, wird Alpencross auch von der Eckernförder Touristik unterstützt.

Der Ministerpräsident fuhr bis zum Westensee mit. Angepeiltes Tagesziel am Sonnabend war Hamburg.

Die Firma Alytech Cycles produziert seit über 20 Jahren Fahrräder. Baumaterial ist Aluminium. Seit 2001 ist Mountainbiker Jürgen Schlender der Chef. Das in Ascheffel ansässige Unternehmen stellte derzeit mit einem elfköpfigen Team acht Modelle her.