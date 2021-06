Eckernförde

Der regionale Arbeitsmarkt zeigt sich aktuell trotz Pandemie sehr robust aber auch dynamisch. Die zuständige Agentur für Arbeit in Neumünster vermeldet für den Bereich der Geschäftsstelle Eckernförde im Monat Mai 1291 arbeitslose Personen. Das sind 58 weniger als noch im Monat zuvor und 191 weniger als im Mai vergangenen Jahres. Im zurückliegenden Monaten meldeten sich 289 Personen neu oder erneut arbeitslos, 344 Personen beendeten im gleichen Zeitraum ihre Arbeitslosigkeit.

Arbeitslosigkeit: Größter Rückgang in Mittelholstein

Die Arbeitslosenquote in Eckernförde liegt aktuell bei 3,9 Prozent. Damit ist der Bereich Eckernförde diejenige Region in Mittelholstein, bei der die Zahl der Erwerbslosen – mit minus 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – am deutlichsten zurückgegangen ist. Im Kieler Umland ist diese Zahl dagegen um zwei Prozent gestiegen. Auch die Zahl der gemeldeten freien sozialversicherungspflichtigen Stellen ist im Bereich Eckernförde seit April um 22 auf aktuell 100 gestiegen.

Mehr Hartz-IV-Empfänger

Allerdings ist die Zahl der Hartz-IV-Empfänger im Bereich Eckernförde leicht gestiegen. Von April auf Mai waren nach Angaben der Arbeitsagentur 16 Menschen mehr und 671 Personen insgesamt auf Sozialleistungen aus dem Bereich „SGB II“ angewiesen. Im Jahresvergleich sank diese Zahl um 41 Personen.

652 Menschen ohne Ausbildungsplatz

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde insgesamt meldet die Agentur für Arbeit im Mai 6406 Arbeitslose – ein Minus von 103 Personen im Vergleich mit dem April. Die Arbeitslosenquote im gesamten Kreis beträgt aktuell 4,5 Prozent und lag vor einem Jahr noch bei 4,7 Prozent. Insgesamt wurden der Arbeitsagentur im Kreis im Mai 532 freie sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 141 mehr als im April (plus 36,1 Prozent) und 334 mehr als vor einem Jahr (plus 168,7 Prozent).

Für den Ausbildungsmarkt in Mittelholstein vermeldet die Arbeitsagentur aktuell 1177 freie Ausbildungsstellen sowie auf der anderen Seite 652 Bewerber, die noch keinen Ausbildungsplatz haben.