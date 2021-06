Eckernförde

Der kleine Hund war hinter mehreren Personen gelaufen, als die Gruppe gegen 14.10 Uhr zusammen mit ihren Stand-Up-Paddle-Boards die Bergstraße in Eckernförde überquerte. Zwei Fahrzeuge und ein Radfahrer, die aus der Prinzenstraße kamen, ließen die Personen über die Fahrbahn gehen.

Der erste PKW fuhr laut Polizei unmittelbar danach wieder an und verletzte dabei den Hund so sehr, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrzeugführer flüchtete, ohne sich zu kümmern, in unbekannte Richtung.

Hund in Eckernförde überfahren: Polizei sucht Zeugen

Die Eckernförder Polizei sucht jetzt Zeugen des Unfalls. Wer konnte den Unfall beobachten und kann Angaben zum flüchtenden PKW machen?

Die Hundehalterin erinnerte sich, dass zwei rote PKW und ein Radfahrer die Unfallstelle aus der Gegenrichtung passierten. Sie müssten den flüchtenden PKW gesehen haben.

Hinweise gehen an die Polizeistation in Eckernförde unter Tel. 04351/908110.