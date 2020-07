Eckernförde

Wie berichtet, hatten Geschäftsinhaber aus der Straße Mitte Juli eine Kampagne gestartet, um die ab diesem November geplanten Bauarbeiten in einer der Hupteinkaufstraße im Zentrum von Eckernförde zu verschieben. Die Geschäftsinhaber führen für ihr Anliegen wirtschaftliche Gründe durch die Corona-Krise an.

Anke Braun vom Behindertenbeirat sagt hingegen: „In unseren Augen soll die Umgestaltung damit komplett verhindert werden.“ Die Geschäftsinhaber hatten Unterschriftenlisten ausgelegt, um ein Bürgerbegehren mit der Frage „Sind sie dafür, das Erscheinungsbild der St.-Nicolai-Straße zu erhalten?“ in die Wege zu leiten.

Eckernförde : Senioren- und Behindertenbeirat heizen Debatte an

Für die Architektin Stefanie Schulte, die sich im Behindertenbeirat engagiert, ist das ein Unding: „Die Frage kann doch nur mit ja beantwortet werden.“ Dabei seien auch die Beiräte für den Erhalt des Erscheinungsbildes. Nur eben in barrierefreier Form. Wären die Kaufleute ehrlich, hätten sie nach einer Verschiebung gefragt. Anke Braun befürchtet: „Wenn erst ein Bürgerentscheid auf den Weg gebracht wird, verzögert sich der Umbau so stark, dass wir keine Förderung mehr bekommen.“

Welche Schwierigkeiten die Straße in ihrem Zustand mit gewölbtem Kopfsteinpflaster in der Mitte und geneigtem Pflasterstreifen an beiden Seiten bedeutet, verdeutlicht Rollstuhlfahrerin Sabine Wilkens-Detlefsen vom Behindertenbeirat: „Die Wölbung kann ich kaum überwinden.“ Außerdem stört sie, dass die Seitenflächen oft mit den Auslagen der Geschäfte zugestellt seien. „Dabei muss ich da ohnehin ständig gegen die Neigung anlenken.“

St.-Nicolai-Straße ist nicht barrierefrei

Mit dem Problem ist sie nicht allein, sagt Werner Huß vom Seniorenbeirat: „Dort zu gehen fällt Älteren auch ohne Rollator oder Rollstuhl schwer. Oder Eltern mit Kinderwagen.“ Und Paketboten, wie Stefanie Schulte anfügt. Ein Punkt, der auch die Geschäftsleute von dem politisch eigentlich längst beschlossenen Vorhaben überzeugen könnte, hofft die Architektin.

