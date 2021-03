Eckernförde

Nach 16 Jahren Amtszeit sei ein neues Gesicht gefragt, sagte Sibbel. Seine Position lebe vom Wechsel, von neuen Ideen und neuen Impulsen. Aus „Respekt vor dem Amt“ werde er sich für keine dritte Wahlperiode bewerben, erklärte der 56-Jährige. Ende des kommenden Jahres läuft seine zweite Amtszeit aus. Zuvor steht die nächste Bürgermeisterwahl in Eckernförde an. Der Wahltag ist noch offen. Die Verwaltung empfiehlt, schon jetzt einen Gemeindewahlausschuss zu bilden, um sich alle Optionen offenzuhalten. Für den Wahltermin gibt es laut Sibbel ein Zeitfenster zwischen dem 1. Mai und dem 30. November.

Bürgermeisterwahl Eckernförde: Koppelung mit der Landtagswahl

Der Mai 2022 wäre insofern eine Möglichkeit, weil zu der Zeit auch die schleswig-holsteinische Landtagswahl stattfinden soll. Mit ihr ließe sich die Bürgermeisterwahl Eckernförde kombinieren. Dafür ist es nach Angaben der Verwaltung erforderlich, die Vorbereitungen, die etwa ein Jahr benötigen, rechtzeitig zu starten. Jörg Sibbel war 2006 zum Bürgermeister in Eckernförde gewählt worden und hatte sich gegen die SPD-Kandidatin Susanne Jeske-Paasch durchgesetzt. Der damals 41-jährige Sibbel, der zuvor Bürgermeister in Osterrönfeld war, gewann deutlich mit 65,7 Prozent der Stimmen, Jeske-Paasch erreichte 34,3 Prozent.

Eckernförde: Bürgermeister Jörg Sibbel "noch zu jung für den Ruhestand"

2014 konnte Sibbel seinen Anfangs-Erfolg noch toppen. Als einziger Kandidat, unterstützt von fünf Parteien, zog er als Bürgermeister in seine zweite Amtszeit. Seinerzeit holte der damals parteilose Eckernförder Bürgermeister 85,7 Prozent der Stimmen. Anfang 2019 trat er in die CDU ein. Wenig später wurde er mit einstimmiger Mehrheit zum Vorsitzenden des Städtebunds Schleswig-Holstein gewählt. Wohin sich Jörg Sibbel nach Ablauf seiner Eckernförder Amtszeit beruflich orientieren wird, lässt er noch offen. Nur soviel: „Für den Ruhestand fühle ich mich noch zu jung“, sagt der 56-Jährige.

Parteien starten Suche nach Kandidaten für Bürgermeisterwahl

Unterdessen beginnt in Eckernförde die Kandidatensuche für eine Nachfolge. Namen werden noch nicht gehandelt. „Der Findungsprozess in unserem Ortsverband läuft“, sagt die CDU-Fraktionsvorsitzende Katharina Heldt. Es seien schon einige Namen diskutiert worden. Noch aber ist unklar, wen die CDU als stärkste Fraktion im kommenden Jahr ins Rennen schicken wird. „Demnächst werden Gespräche geführt“, kündigt sie an. Ein Schwerpunkt werde auf die Kompetenz für das Amt gelegt. Heldt geht davon aus, dass spätestens ein halbes Jahr vor der Bürgermeisterwahl in Eckernförde ein Bewerber feststehen muss.

Gerechnet wird in Eckernförde mit mehreren Bewerbern

Die CDU-Politikerin rechnet für die Bürgermeisterwahl in Eckernförde mit mehreren Kandidaten. Doch noch sind keine Bewerberinnen oder Bewerber ins Spiel gebracht. Auch die SPD ist auf der Suche. Der Fraktionsvorsitzende Jürgen Neumann kann sich vorstellen, dass die Sozialdemokraten mit einem eigenen Kandidaten ins Rennen um das Amt des Bürgermeisters gehen. Noch sei es aber zu früh dafür. „Wir sind im ersten Stadium“, sagt er. Bislang halte sich die Partei alle Optionen offen.

Ähnliches gilt für die Grünen. Eigener Kandidat oder Unterstützung eines anderen Bewerbers oder einer Bewerberin? „Wir schließen nichts aus“, sagt der Fraktionsvorsitzende Edgar Meyn. Nur eines müsse der Kandidat: deutlich unter grüner Flagge segeln. Sprich: grüne Inhalte vertreten.

Mai-Termin für Bürgermeisterwahl in Eckernförde wird favorisiert

Einig sind sich die Vertreter der drei größten Parteien in der Ratsversammlung Eckernförde, dass der Mai 2022 ein geeigneter Wahltermin wäre. Eine Koppelung mit der Landtagswahl sei sinnvoll, sagt Heldt. Auch Neumann verspricht sich von einer solchen Doppelwahl eine hohe Wahlbeteiligung. Ebenso wie Meyn: „Das motiviert die Leute, ihre Stimme abzugeben“.