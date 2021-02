Jetzt funktioniert es. Seit Mittwoch zeigt das Dynamische Fahrgastinformationssystem in der Eckernförder Innenstadt auch das an, was es anzeigen soll: Die tatsächlichen Abfahrtzeiten der Buslinien, die die zentralen Haltestellen anfahren. Doch stimmen die Zeiten auch? Ein kleiner Test.