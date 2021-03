Eckernförde: Darauf können sich Radfahrer freuen

Eckernförde

Hinter dem Namen Sprottenflotte verbirgt sich ein Fahrradverleih-System im öffentlichen Raum, das in Kiel bereits erfolgreich läuft. Wer das Angebot nutzen möchte, meldet sich einfach über eine App, eine Hotline oder die Internetseite www.sprottenflotte.de an und nennt die Nummer des gewünschten Rades. Dann kann es schon losgehen. Die erste halbe Stunde Radeln ist kostenfrei. Für jede weitere halbe Stunde wird ein Euro fällig. Der Tageshöchstsatz liegt bei neun Euro.

Zehn Standorte für die Sprottenflotte in Eckernförde

In Eckernförde sind zehn Standorte für insgesamt 70 Räder der Sprottenflotte geplant. Dafür hat die Stadt eine Kooperation mit der Kiel-Region abgeschlossen. „Eventuell kommen auch noch Elektrofahrräder dazu“, informiert Axel Sperber vom Tiefbauamt. Als Standorte für die Leihräder sind bislang geplant: der Commerzbank-Platz/Kieler Straße, die Schiffbrücke, das Berufsbildungszentrum an der Fischerkoppel, der Parkplatz Preußerstraße, der Bahnhof, der Südstrand, die Sporthalle Wulfsteert, das Schulzentrum-Süd, die Carlshöhe sowie der Bystedtredder oder die Prinzenstraße.

Start des Leihsystems in Eckernförde ab Frühjahr

90 000 Euro jährlich stellt die Stadt Eckernförde für das Fahrrad-Leihsystem im Haushalt bereit. Die Haltebügel für die Räder an den Stationen seien von der Kiel-Region bereits bestellt, sagt Sperber. Im April/Mai sollen sie eingebaut werden. Dann kann die Sprottenflotte auch im Ostseebad Eckernförde ablegen.

Schulen in Eckernförde mit schnellen Radrouten verbinden

Der Umweltausschuss will darüber hinaus das Radfahren in der Stadt attraktiver machen. Dazu fasste er einstimmig den Beschluss, das Radverkehrskonzept fortzuschreiben und vor allem durch Radschnellwege zu ergänzen. „Unsere Vision ist es, die Eckernförder Schulen mit schnellen Radrouten zu verbinden“, begründete Karl-Ludwig Loth (FDP) den gemeinsamen Antrag von CDU, SPD, SSW, FDP und der unabhängigen Ratsfrau Doris Rautenberg. Auch Premiumrouten von den äußeren Wohngebieten in die Innenstadt sind gewünscht.

Radfahren als Beitrag zum Klimaschutz in Eckernförde

Radschnellwege ohne langes Warten an Kreuzungen und Ampeln sollen gerade Schüler dazu bringen, sich vermehrt in den Sattel zu schwingen. Das, so Loth, trage dann auch dazu bei, die Autofahrten von Eltern zu reduzieren, die ihre Kinder zur Schule bringen. So ließen sich schwierige Verkehrssituationen zu Schulbeginn und -ende entzerren. Darüber hinaus, heißt es in der Antragsbegründung, leisteten solche Premiumrouten einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz.

Schneller Anschub für das Konzept

Bürgermeister Jörg Sibbel sprach sich für einen schnellen Anschub der Aktualisierung des Radverkehrskonzepts aus. Sein Vorschlag, das Thema bereits im Bauausschuss am 16. März zu beraten und dann 25 000 Euro außerplanmäßig bereitzustellen, traf auf offene Ohren. „Es ist richtig, das Gesamtverkehrssystem zu betrachten“, sagte Edgar Meyn (Grüne). Denn Eckernförde hat schon viel Zeit verloren. Aus dem ursprünglichen Radverkehrskonzept von 2014 sind bislang nur wenige Projekte umgesetzt.

Auch Abstellanlagen überprüfen

Damit auch das Abstellen der Fahrräder im Stadtgebiet bequem funktioniert, bittet der Umweltausschuss die Verwaltung, die vorhandenen Abstellanlagen auf die Empfehlungen des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) hin zu überprüfen. Laut Sperber ist die Stadt mit ihren zahlreichen Radbügeln schon gut davor. Die Abstände zwischen den Bügeln lägen hier bei einem Meter.