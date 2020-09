Eckernförde

In der Busbucht der S-Kurve zwischen Jungfernstieg und Gerichtstraße hatten sich die Greenpeace-Aktivisten positioniert. Viele, so die Öffentlichkeitsbeauftragte Julia Scherer, hätten sich gefragt, warum nicht auch dieser Straßenbereich zwischen den Fußgängerzonen Kieler Straße und Süd ebenso verkehrsberuhigt sei.

In Eckernförde steigen Belastungen durch Autoverkehr

Mit dem Parking Day will Greenpeace auch in Eckernförde darauf aufmerksam machen, dass viel Platz in den Städten von Autos besetzt ist, der auch anders öffentlich genutzt werden könnte. Hintergrund der Aktion ist die Diskussion um zunehmende Radunfälle mit Kraftfahrzeugen sowie Luftverschmutzung und Lärm in den Innenstädten. Auch in Eckernförde steigen die Belastungen durch Autoverkehr.

Kritik an Unterführung Lornsenplatz

"Sehr zahlreich und deutlich waren die Wünsche der Bürger nach mehr Sicherheit und verkehrspolitischen Einsatz für die schwächeren Verkehrsteilnehmer - den Fußgängern und Radfahrern", bilanziert Scherer die Aktion in Eckernförde. Vielfach kritisiert wurde beispielsweise die enge und unübersichtliche Unterführung am Lornsenplatz. Dort müsse die Stadt Eckernförde die unfallträchtige Situation dringend entschärfen, etwa durch Markierungen oder Spiegel, hieß es.

Kein Mindestabstand beim Überholen in Eckernförde ?

Andere Stimmen beklagten das Missachten des Mindestabstands von 1,50 Meter durch Autofahrer beim Überholen von Radfahrern.

Gerade in engen Straßen wie der Bergstraße, der Norderstraße oder dem Jungfernstieg sei das eine Gefahr. Ebenfalls riskant sei der Engpass am Mühlenberg an der Ampel zur Gaehtjestraße.

Fahrradstraßen für Eckernförde angeregt

Angeregt wurde ein Radweg an der Bundeswehrstraße L26 sowie die Freigabe der Gegenrichtung in der Einbahnstraße Gerichtstraße für Radler.

Mehr überdachte Fahrradstellplätze sowie die Ausweisung von Fahrradstraßen in der Stadt waren weitere Wünsche.

