Großer Andrang in der Galerie Carls Art 78 in Eckernförde: Rund 300 Gäste wollten am Sonntag erleben, wie das Kunsthaus auf der Carlshöhe nach monatelanger Renovierung wieder eröffnet wird – nach eigenen Angaben auf 600 Quadratmetern als größte Privatgalerie Schleswig-Holsteins.