Um die 170 Teilnehmer warben am Sonnabend in Eckernförde für „Freiheit und Selbstverantwortung“ auch in Corona-Zeiten. Es war bereits die vierte Auflage der von den Taarstedtern Leif Hansen und Jana Hentschke organisierten Veranstaltung. Die Resonanz stieg erneut – trotz einschränkender Vorgaben.