Eckernförde: Die schönsten Babyfotos des Monats März

Eckernförde

Hunderte Babys kommen jedes Jahr in der Imland-Klinik Eckernförde auf die Welt. Im Jahr 2020 waren es bis kurz vor Weihnachten nur 290 Geburten. Die Zahl ist deutlich niedriger als in den Vorjahren. Der Grund: Corona.

Denn die Geburtshilfe mit ihren zwölf Betten in der Imland-Klinik Eckernförde an der Schleswiger Straße war von Mitte März bis Anfang August 2020 geschlossen worden, weil wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen Personal vor allem in den Bereichen Intensivmedizin und Notaufnahme zusammengezogen werden sollte.

Babyfotos aus der Imland-Klinik Eckernförde

In der Imland-Klinik Eckernförde werden die Eltern und Kinder von Ärztinnen und Ärzten sowie Hebammen begleitet. Einmal im Monat sehen Sie hier die schönsten Babyfotos aus Eckernförde:

Im Jahr 2019, also vor der Corona-Krise, sind in der Imland-Klinik Eckernförde noch fast 600 Babys auf die Welt gekommen.

