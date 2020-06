Die Diskotheken-Ära in Eckernförde findet ihren endgültigen Abschluss. Das K7, einst ein überregional bekannter Tanzpalast an der Ostsee, wird verkauft. Noch unklar ist die Nachnutzung für das Areal im Gewerbegebiet am Kolm. Doch ein erneuter Disco-Betrieb gilt als unwahrscheinlich.