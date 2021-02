Eckernförde

Bereits über 16 Jahre engagieren sich die Miertschs in Afrika. Der Augenarzt im Ruhestand, Hans-Joachim Miertsch, operiert dort ehrenamtlich Tansanier am Grauen Star und bildet angehende Kollegen vor Ort weiter. Die pensionierte Lehrerin Ingrid Miertsch setzt sich dafür ein, dass Familien in Kibosho, die es sich sonst nicht leisten könnten, ihre Kinder zur Schule schicken. Jedes Jahr reisten die beiden Eckernförder dafür nach Tansania, um Hilfe vor Ort zu leisten. Dieses Jahr machte ihnen Corona erstmals einen Strich durch die Rechnung.

61 Kinder neu eingeschult

„Wir wären gerne geflogen, haben aber aus Vernunftgründen darauf verzichtet“, sagt Hans-Joachim Miertsch. Zumal der tansanische Präsident John Magufuli einen eigenen Umgang mit der Pandemie pflegt, die Gefahren durch das Corona-Virus herunterspielt und Impfungen ablehnt. In normalen Zeiten wäre das Eckernförder Ehepaar bereits für sechs Wochen in Tansania. Doch den Winter verbringen sie diesmal in ihrer Heimatstadt, während in Kibosho am Fuße des Kilimandscharo die Einschulung von 61 Kindern der Angestellten des dortigen Hospitals lief.

Treue Spender, die unterstützen

Ingrid Miertsch war dennoch dabei – per Mail und Video-Konferenz. „Alles hat geklappt“, freut sie sich. Dieselbe örtliche Schneiderin hat die Schuluniformen genäht, die Voraussetzung für den Unterrichtsbesuch sind. Derselbe Schuster hat die Schuhe für die Kinder gefertigt, die sonst nur barfuß laufen. Möglich wurde diese Hilfe zur Selbsthilfe durch gute Vorarbeit – und Spenden aus Eckernförde. Die Kosten von rund 2000 Euro kamen durch Hilfsgelder über den Aktionskreis Ostafrika zusammen. „Wir haben treue Spender, die uns immer unterstützen“, ist Miertsch dankbar.

Unterrichts-Paket für 45 Euro

In den vergangenen 16 Jahren konnte so knapp 1000 Kindern in Kibosho der Schulbesuch ermöglicht und ihnen damit eine Zukunft gegeben werden. Für uns kaum vorstellbar: Das gesamte Einschulungspaket mit jeweils zwei kompletten Schuluniformen, einem Rucksack mit Unterrichtsmaterialien und der Schulspeisung für ein Jahr kann in dieser Gegend mit derzeit 45 Euro pro Kind verwirklicht werden. Im ersten Jahr bekommen die Schüler Uji zu essen, einen flüssigen Maisbrei, der oft die einzige Mahlzeit am Tag ist. Seit November hatte Ingrid Miertsch aus der Ferne die Einschulung mit betreut. „Ein großes Glück“ war es für sie, per Live-Video ein paar Worte in der Landessprache Suaheli an die Kinder und ihre Eltern richten zu können.

Corona-Kranke auch in Tansania

Dass Corona auch in Tansania ein Thema ist, hat ihr Mann, Hans-Joachim Miertsch, von Menschen in Kibosho erfahren. „Es gibt Erkrankte, die zeigen die typischen Symptome wie Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns“, berichtet er. Allerdings wird dort nicht getestet. Um seine augenärztliche Hilfe weiter leisten zu können, plant Miertsch, jetzt im Herbst mit seiner Frau nach Tansania zu reisen. „Wenn es denn irgendwie geht“, fügt er hinzu. Beide lassen sich zuvor gegen Corona impfen. Miertsch ist als Ehrenamtlicher auch Teil des Teams im Gettorfer Impfzentrum.

Besuch ist auf den Herbst verschoben

Die Gedanken wandern in dieser Zeit immer wieder nach Afrika. „Bei unserer Abreise im Februar 2020 haben wir vielen Patienten, die wir bereits an einem Auge am Grauen Star operiert hatten, versprochen, im kommenden Jahr das andere Auge zu operieren“, erzählt der Augenarzt. Diese Patienten müssen jetzt ein Jahr warten. Doch Zeit spielt in Afrika eine andere Rolle als in Europa.

Für den geplanten Besuch im Herbst wird jetzt alles vorbereitet. Auch für den Klinik-Einsatz helfen die Spendengelder aus der Region. Eine Star-OP kostet in Kibosho etwa 80 Euro. Weniger als die Hälfte der Patienten sind krankenversichert, den Eingriff könnten sich viele nicht leisten. Die Folge: Sie drohen zu erblinden.

Grauer-Star-OPs dank Spenden

„Durch die Spenden sind wir in der Lage, die ärmsten Patienten kostenlos zu operieren“, sagt Miertsch. „Dafür warten sie gerne auch ein Jahr.“ Dazu kommen Vorlesungen und OP-Trainings am Uni-Klinikum in der nahen Stadt Moshi. Dieser ehrenamtliche Einsatz trägt Früchte: Christian Mlumba, einheimischer Augenarzt in Kibosho, wurde von Miertsch mit ausgebildet. Er gewährleistet seit 2006 die Routinebehandlungen in der Region.

