Egal, ob es fährt oder steht. Auf seinem Trial-Motorrad kann Fabio Sacht (12) bestens Gleichgewicht halten. Diese Fähigkeit beschert dem Jungen aus Eckernförde einen Fernsehauftritt. In der TV-Show „Klein gegen Groß“ ist er am Sonnabend, 17. Oktober bei einem spannenden Balance-Wettbewerb zu sehen.

Von Rainer Krüger