Erstmals gibt es in Eckernförde Faire Wochen. In der Fairtrade-Stadt an der Ostsee sind dafür vom 11. bis 25. September Aktionen wie faires Einkaufen, ein Tauschregal und Müll sammeln geplant. Dafür engagieren sich „Das Haus“, der Weltladen, die Jungmannschule und die Kindertagesstätte Süd.