Fahrradklingel-Konzert statt Sprechchöre: Mit einer Demonstration auf Drahteseln hat die Eckernförder „Fridays for Future“-Gruppe am „globalen Klimastreik“ teilgenommen. Etwa 100 Demonstranten fuhren am Freitag zehn Kilometer durch die Stadt und sorgten kurzzeitig für Staus auf den Bundesstraßen.