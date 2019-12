"Hier geht es um Existenzen"

Eckernförde

30 Geschäfte reihen sich in der Nicolaistraße. Die meisten von ihnen sind inhabergeführt – eine Seltenheit in Zeiten des Groß- und Internethandels. Die Bauzeit in der Saison, befürchten die Kaufleute, würde nicht nur starke Umsatzeinbußen nach sich ziehen, sondern könnte auch dem ein oder anderen Inhaber das Genick brechen. „70 Prozent des Gesamtumsatzes erzielen wir in der Hauptsaison“, sagt Sascha Steindl („ Steindl“), der gemeinsam mit Svante Wieben („Blickpunkt“), Nico Krambeck („Auszeit“) und Stephan Wölfing („Smuggeding“/„Lillehuus“) den Sprecherrat zum Umbauprojekt Nicolaistraße bildet.

Mit der Anfangslösung konnten die Anlieger noch leben

Nach ihren Angaben sind die inhabergeführten Geschäfte geschlossen gegen den jetzt geplanten großen Ausbau der Nicolaistraße. Mit der Anfangslösung hatten sich die Geschäftsleute noch angefreundet. Damals ging es um ein Begradigen der Pflasterwölbung in der Mitte der Straße, die für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer zum Problem werden kann. Dann wurde daraus mit der Rats-Entscheidung im März ein Komplett-Ausbau. Auch das Zeitfenster änderte sich. Ursprünglich war das Bauvorhaben für Januar/Februar geplant. „Das wäre noch hinnehmbar gewesen“, sagen die Sprecher. Jetzt soll sich das Projekt über vier Monate bis in den Sommer hinein ziehen.

Eckernförde : Von den Umsätzen hängen mehr als 100 Arbeitsplätze ab

Die Kosten stiegen noch einmal von 238.000 auf 356.000 Euro, da unter dem Pflaster bei Probegrabungen eine Betonschicht und eine Quecksilberbelastung entdeckt wurden. Allerdings fördert das Land den barrierefreien Ausbau zu 70 Prozent. Befürworten die Geschäftsleute auch mehr Barrierefreiheit, so laufen sie Sturm gegen die große Lösung mit Bauarbeiten im Sommer. „Von den Umsätzen hängen Existenzen und über 100 Arbeitsplätze ab“, sagt Wölfling. Gehälter und Mieten müssen bezahlt werden. Auch sind im Textilbereich jetzt schon Waren für die Saison geordert. „So werden die Ladenbetreiber im Hochsommer Waren reduzieren müssen“, prognostiziert Wieben.

Zwei parallele Großbaustellen in der Innenstadt

Weitere Probleme befürchten die Nicolaistraßen-Anlieger: Wie verhalten sich die historischen Gebäude, wenn die Betonlage abgetragen wird und für die Erneuerung von Leitungen einen Meter bis 1,50 Meter tief aufgegraben werden muss? Wie wirkt es sich auf die Erreichbarkeit der Innenstadt aus, wenn im Sommer mit Stadthallen-Sanierung und Nicolaistraße zwei Großbaustellen mit Baustellenverkehr bestehen? Und sind wirkliche alle Geschäfte während der Bauphase erreichbar?

Die Anlieger fühlen sich nicht einbezogen

Schon im Sommer hatten 20 Anlieger eine Unterschriftenliste unterzeichnet, mit der Bitte an die Politik, die Entscheidung noch einmal zu überdenken. Die Anlieger fühlen sich von der Stadt unzureichend informiert, beklagen eine mangelnde Kommunikation. „Als Betroffene werden wir nicht einbezogen“, kritisiert Steindl, „alles müssen wir uns erfragen.“ Die Forderung der Geschäftsleute: keine Bauphase in der Saison und ein Zurück zur kleinen Ausbaulösung. Eine funktionierende Einkaufsstraße dürfe nicht künstlich kaputt gemacht werden, sagen sie. Gleichzeitig signalisiert der Sprecherrat die Bereitschaft zu „konstruktiven Gesprächen, um mit der Stadt eine Lösung herbeizuführen“.

Informations-Abend am 15. Januar

Unterdessen ist der Bauentwurf für die Nicolaistraße fertiggestellt und die Bauleistungen sind ausgeschrieben. In einem Schreiben an die Anlieger begründet die Verwaltung die Bauzeit mit einem witterungsbedingten Zeitfenster, Lieferfristen für Baumaterialien, einzuhaltenden Förderfristen und einem realisierbaren Ablauf. Während der Arbeiten sollen alle Gebäudezugänge „grundsätzlich erreichbar“ sein. Für Mittwoch, 15. Januar, hat die Stadtverwaltung eine Anlieger-Information anberaumt, um im Ratssaal Details der Planung und den Bauablauf vorzustellen.

Für Änderungen ist es noch nicht zu spät

Bürgermeister Jörg Sibbel signalisierte auf Anfrage, dass die Verwaltung die Ausbauvariante der Politik noch einmal zur Beratung vorlegen werde, wenn die Betroffenen gegen die jetzt beschlossene Lösung seien. „Das ist unsere Pflicht.“ Für Änderungen sei es noch nicht zu spät, sagt er. So könnte die Stadt über eine Verlängerung der Förderfrist eventuell das Zeitfenster verschieben oder die Politik generell über den Umfang des Ausbaus neu beraten.

