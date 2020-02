Stellwerkstörung behinderte Zugverkehr

Durch eine Stellwerkstörung bei Gettorf war der Zugverkehr auf der Bahnstrecke von Kiel nach Eckernförde am Dienstagmorgen eingeschränkt. Züge der Linie RE 72 und RB 73 fielen zum Teil aus. Bis in die Mittagsstunden kann es dadurch noch zu Verspätungen kommen.

Von KN-online (Kieler Nachrichten)